Curiosidades del Mundo

Estados Unidos

Indígenas, dueños de hotel de lujo

Un imponente edificio de cristales azules con forma de guitarra cambió el paisaje en el Sur de Florida. Es el casino Hotel Hard Rock, propiedad de los indígenas seminolas, la multimillonaria tribu no conquistada de EEUU. “Los dólares que ganamos aquí y que generan ingresos hacen la vida un poco más fácil para los miembros de nuestra tribu”, explica Marcellus Osceola, presidente del consejo tribal de Florida. Posa para las fotos frente a las tintineantes máquinas tragamonedas del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, no la meca del cine sino una ciudad homónima a 30 kilómetros de Miami. La mayoría de los cerca de 4.200 miembros de la tribu viven en un puñado de reservas repartidas por el Sur de Florida. AFP



EEUU

Entrenan ratas para conducir miniautos

Científicos estadounidenses entrenaron a un grupo de ratas para que aprendieran a manejar minivehículos a cambio de cereales. Los resultados muestran que conducir redujo el nivel de estrés de los animales y la sofisticación de sus cerebros. El estudio además podría ayudar a crear alternativas no farmacéuticas para tratar enfermedades mentales, dijo su principal autora, Kelly Lambert, de la Universidad de Richmond. La investigadora explicó que desde hace tiempo está interesada en la neuroplasticidad –la capacidad del cerebro de cambiar en respuesta a experiencias y retos– y quería explorar cómo las ratas criadas en ambientes más naturales se desempeñaban ante las mantenidas en laboratorios. AFP



Australia

Muere oveja famosa por récord de lana

La oveja australiana Chris, que entró en el libro Guinness de los récords mundiales tras haber sido hallada con una enorme cantidad de lana, murió, anunciaron sus cuidadores. Chris había sido portada cuando fue hallada vagando sola en las afueras de la capital Canberra con una imponente cantidad de lana en 2015. Un experto se encargó de esquilarla, una intervención que salvó la vida de la oveja. Lo que obtuvo fue a parar directo al libro Guinness de récords mundiales, con 41,1 kilos de lana, la cifra más alta para una sola esquila. Little Oak Sanctuary, que cuida a docenas de animales, anunció el martes en las redes sociales que Chris había muerto. Las ovejas viven habitualmente entre 10 y 12 años. AFP