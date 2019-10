Curiosidades del Mundo

Guatemala

Declaran al fiambre patrimonio nacional

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala declaró ayer los conocimientos y procesos de elaboración del fiambre, un platillo que se come tradicionalmente el Día de los Santos, como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. El titular de la cartera cultural, Elder Súchite Vargas, instó a la población guatemalteca a preservar esta tradición, que consiste en una ensalada que llega a tener en ocasiones más de 50 ingredientes, cuyo contenido se clasifica en carnes, embutidos, verduras y quesos, además de varios tipos de aderezo. En el marco del Primer Rotary Fiambre Fest, realizado en el Parque de la Industria, Súchite recorrió los diferentes cubículos de expositores del exquisito platillo y celebró la preservación del mismo. EFE



EEUU

Concierto clásico en un cementerio

En lo profundo de uno de los cementerios más prestigiosos de Nueva York, las misteriosas vibraciones de un concierto de cuerda rebotan en las paredes de las catacumbas, en un ritual que estimula el espíritu de la música clásica. La prensa regularmente advierte sobre la inminente muerte del género, pero Andrew Ousley, quien fundó las sesiones bautizadas Death of Classical (Muerte de lo clásico), dice que los obituarios son más que prematuros. “La música no está muerta; es la creatividad del enfoque para llegar al público lo que es para mí el problema”, dijo durante un ensayo en el famoso cementerio Green-Wood, en Brooklyn, antes de una serie de conciertos. Las espeluznantes locaciones ofrecen una acústica extraordinaria, dijo Ousley. AFP



Rusia

Crearían base lunar para 50 personas

La corporación rusa Ckbtm (Puntos de Control Estratégicos), perteneciente a la entidad espacial rusa Roscosmos, desarrolla el proyecto de una base lunar con una miniplanta nuclear que albergará a 50 personas y costaría alrededor de 462 millones de dólares. Según la empresa, parte de estas plazas podrían ser alquiladas con el fin de amortizar el proyecto en el plazo de un año, señaló la agencia rusa RIA Novosti. El proyecto de la base lunar, llamado Patron Moon, prevé la creación de una instalación capaz de hundirse en la superficie lunar. El complejo contaría con una exclusa de acoplamiento universal, 3 cilindros con compartimentos en los que habitarían los cosmonautas y una plataforma de perforación axial en su extremo. EFE