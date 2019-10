Curiosidades del Mundo

Indonesia

Apuñalan a ministro de Seguridad

El ministro indonesio de Seguridad, Wiranto, fue apuñalado ayer en la calle por un agresor vinculado al grupo yihadista Estado Islámico, informó la policía. “Alguien se aproximó y lo atacó. El señor Wiranto y el jefe de la policía local resultaron heridos”, indicó Dedi Prasetyo, portavoz de la policía, explicando que un hombre y una mujer fueron detenidos tras la agresión. Como muchos indonesios, Wiranto tiene un solo nombre. Unas imágenes retransmitidas por televisión mostraban a guardias de seguridad llevando a los 2 heridos delante de la universidad tras el ataque. El portavoz del hospital de Berkah, Firmansyah, indicó que el ministro, de 72 años, tenía dos heridas profundas, pero que estaba consciente y estable. AFP



México

Alcalde, maniatado y arrastrado por turba

Miembros enfurecidos de una comunidad indígena del sur de México asaltaron un municipio y aprisionaron al alcalde, a quien maniataron y luego arrastraron varios metros con una camioneta para exigir que cumpla sus promesas de campaña, informaron autoridades y el mismo gobernante. El incidente ocurrió el martes en Las Margaritas, en el estado de Chiapas, cuando medio centenar de campesinos indígenas de la comunidad Tojolabal, que viven en una zona rural del municipio, llegaron a la sede de la alcaldía armados con garrotes. “Me empezaron a forcejear, a llevar, me ataron de un pie y me sacaron arrastrando de mi oficina hasta la parte de la calle, donde me amarraron”, dijo el alcalde Jorge Luis Escandón. AFP



Italia

Jabalí congelado para simular accidente

La policía italiana investiga a dos hombres que protagonizaron un extraño accidente de tráfico, tras lo que afirmaron que su vehículo fue chocado por un jabalí, que resultó estar congelado, informaron ayer medios locales. Los damnificados, habitantes de la isla de Cerdeña, anhelaban obtener una indemnización por parte de la región insular por este accidente, no obstante, los investigadores sospecharon cuando constataron que el jabalí que causó el supuesto accidente fue degollado. Fue llamado un veterinario para examinar el animal y constató que sus órganos estaban congelados, lo que permitió constatar que fue primero muerto para luego ser congelado y finalmente colocado estratégicamente en el lugar del accidente. AFP