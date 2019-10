Curiosidades del Mundo

Brasil

Vendían panteones sacando cadáveres

Los cadáveres de un cementerio municipal en una ciudad de Brasil eran retirados y descartados para facilitar la venta ilegal de tumbas por parte de una organización delictiva que fue desarticulada, informaron las autoridades. La Policía Civil del sureño estado de Paraná comunicó que una operación, en la que se cumplían trece órdenes de captura, 22 de allanamiento y 15 de aprehensión de bienes, desmanteló el grupo criminal que comercializaba fraudulentamente los terrenos en el cementerio São Lucas, en la ciudad de Ibiporã. Las personas eran informadas que el cementerio público no disponía de tumbas para el entierro de sus familiares y por eso deberían comprar terrenos, dentro del propio lugar, que pertenecían a particulares. EFE



Rusia

Demanda a Apple por convertirlo en gay

Un ruso presentó una demanda contra Apple por daños morales, argumentando que una aplicación para iPhone lo había convertido en homosexual, según copia de la denuncia a la que la AFP tuvo acceso. El demandante pidió ante un tribunal moscovita una indemnización de un millón de rublos (15.000 dólares) tras un incidente en el verano (boreal) en que le fue entregada una criptomoneda llamada GayCoin a través de una aplicación de smartphone, en lugar de los Bitcoins que había encargado. Su abogado, Sapizhat Gusnieva, insistió ante la AFP en que el caso de su cliente, de apellido Razumilov, es grave y que sufrió daños. Una segunda audiencia del caso de Razumilov está prevista para el 17 de octubre.



Gran Bretaña

Jueza autoriza a un autista a tener sexo

Una jueza británica dictaminó que un hombre con autismo de 36 años debe poder mantener relaciones sexuales a pesar de que no comprende el concepto de consentimiento. La magistrada Jennifer Mary Roberts consideró que el hombre, identificado como JB, tiene un derecho fundamental al sexo, a pesar de sus particulares condiciones cognitivas. Este hombre no fue declarado culpable de ningún delito, pero su comportamiento hacia las mujeres hizo que las autoridades locales del lugar donde reside establecieran en 2014 un plan que limita algunas de sus libertades, según medios británicos. El hombre no puede comprender que el consentimiento es un factor relevante en una relación sexual y que tratar de mantenerla sin él es un delito. EFE