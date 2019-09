Cuevas advierte que ya no se callará y anuncia querella

“Ya no me voy a callar a gente sinvergüenza e inescrupulosa que me quiere seguir tirando mierda, ya es suficiente. Es importante, en honor a la gente que sigue confiando en mí, que es la mayoría absoluta de mi departamento y también a nivel nacional hay gente que me conoce, que sabe qué clase de gente soy, soy hombre de trabajo, yo no soy ladrón”, manifestó el legislador.

Sobre sus tareas en la función pública, aseguró que no existe nada que se le pueda cuestionar ya que fue un “buen” administrador.

“Nadie me puede cuestionar mi administración cuando fui intendente, en los dos periodos, los concejales municipales aprobaron por unanimidad mi ejecución presupuestaria, cuando estuve como administrador del Puerto Paranaguá, luego cayó el Partido Colorado, se me hizo auditoría, después me volvieron a llamar para trabajar con ellos. Yo siempre he administrado bien los recursos públicos, después fui gobernador de mi departamento y nadie me puede cuestionar una obra faltante, una obra fantasma, una obra irregular”, resaltó en contacto con 1000 AM.

Finalmente afirmó que durante su gestión adjudicó el almuerzo escolar a menos de G. 10.000 el plato, y que posteriormente fue adjudicado a G. 14.500 y nadie reclamó.