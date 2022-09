Cuestionan postura de Payo y TEI no atenderá su pedido

El presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la Concertación Nacional por Un Nuevo Paraguay, Rafael Rojas, señaló que la denuncia del ex senador Paraguayo Cubas referente a que en el bloque no quieren excluir al partido Cruzada Nacional, no tiene asidero, atendiendo a que en la contienda por la chapa, la Concertación inscribió movimientos, no partidos. Además, Rojas plantea como un contrasentido la decisión de Payo, dejando entrever de que en realidad el ex senador se salió porque no quiere competir.

Rojas señaló que si bien la Concertación se constituye a partir del acuerdo de partidos políticos y movimientos, lo cierto es que para la competencia interna lo que el tribunal inscribe y reconoce son “movimientos que presentaron cada uno de los partidos de la Concertación. Payo Cubas se inscribió como Solución, el cual es el sujeto activo y no figura Cruzada Nacional, por lo que no le puedo excluir porque no le hemos reconocido a través del TEI”, sostuvo.