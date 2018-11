Cuestionan maniobra para dilatar expulsión de varios legisladores

Para el ex senador y analista político Hugo Estigarribia, el proyecto de ley que busca alterar el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, consagrando “la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”, es una maniobra de los diputados para dilatar el tratamiento de la expulsión de varios parlamentarios imputados.

“Todo esto es un intento de alargar el análisis de la pérdida de investidura de varios legisladores que están muy comprometidos en este momento, diputados específicamente. No creo que prospere (la iniciativa). Yo creo que ni los propios diputados podrán sostener el rechazo que va a venir del Senado”, señaló Estigarribia.

El ex parlamentario resalta la importancia de que la ciudadanía “siga alerta ante el proceso” del proyecto de ley, cuyo estudio en particular todavía no está definido. En la última sesión de la Cámara Baja, los diputados avanzaron hasta el artículo seis, pero la propuesta tiene 25 puntos.

Hay que recordar que algunos congresistas comprometidos con la Justicia son el colorado Tomás Rivas, quien está imputado por el caso de sus caseros que cobraban en Diputados. Los delitos de que le acusan son cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Hasta ahora, el diputado de Paraguarí dilata el proceso con chicanas y la complacencia de la Corte, que debe decidir sobre una apelación presentada ante la imputación en su contra.

Por otro lado está el caso del diputado liberal Carlos Portillo, procesado por tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. La pesquisa contra Portillo se inició luego de que saltaran a la luz pública una serie de audios sobre la intromisión política en casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná.

Rechazo. Estigarribia aboga por el rechazo de la iniciativa de los diputados. “La pérdida de investidura es un procedimiento de juzgamiento político de los legisladores. Es un proceso parecido al de otras autoridades, Poder Ejecutivo, fiscal general, ministros de la Corte. Los otros funcionarios pueden ser destituidos por juicio político y los legisladores solamente por sus pares”, explica el ex senador.

Agrega que tampoco se puede dar competencia a la Justicia Electoral en el proceso, como pretende el proyecto de ley. “La Justicia Electoral tiene competencia en la preparación, juzgamiento y proclamación de legisladores, no en la pérdida de investidura. Es inconstitucional lo que aprobaron, es una barbaridad jurídica. Le dan al procedimiento político un trámite de proceso jurídico. Si antes había una ley de autoblindaje, esto es una ley de blindaje absoluto”, lamenta.

El constitucionalista indica además que para la pérdida de investidura “no hace falta ni ley ni reglamento”. “Basta con respetar el debido proceso, que el acusado se defienda por haber ofendido la investidura”, refiere.

Finalmente, opina que los diputados actuaron con “gran osadía” al votar y aprobar el citado proyecto de ley. “Creen que la gente no va a reaccionar, que está aletargada. Han disfrazado sus intenciones de blindarse para siempre”, subraya Estigarribia.