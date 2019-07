Cuestionan lentitud del Ejecutivo y falta de respuesta a la economía

Los sectores de la oposición y del cartismo cuestionaron ayer el resumen del primer año de gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez. Calificaron su trabajo como lento y apuntaron que no hubo autocrítica en el informe.

Por ejemplo, el senador Hugo Richer, del Frente Guasu (FG), indicó que hace tiempo que los paraguayos sienten la crisis económica, pero el Gobierno respondió tarde a la situación. “Yo esperé que el presidente diga ‘nos hemos demorado, nos hemos equivocado’, que asumiera esa cuestión. No asumió la responsabilidad que tiene”, cuestionó el legislador.

A su vez, los legisladores del Partido Patria Querida (PPQ) lamentaron la deuda de gobierno en varios ámbitos. Indicaron que el próximo año es clave para determinar si realmente hay un compromiso para mejorar la condición de vida de los paraguayos. “Creo que fue un año perdido debido a que el presidente no construyó el Gabinete esperado para llevar a cabo todas las promesas de campaña. El hecho de dar prioridad a pagar favores políticos llevó a no tener a las mejores personas en los lugares en que se requiere”, lamentó el senador patriaqueridista Stephan Rasmussen.

Añadió que los primeros dos años son para que el Gobierno pueda ejecutar los planes con más aire, ya que posteriormente inicia la carrera política por las elecciones municipales y luego ya las internas para las próximas elecciones generales.

NO HAY POLÍTICA. Por su parte, la diputada Kattya González criticó la falta de una política de Estado para combatir la desaceleración económica. “Venimos años y años con el discurso de la macroeconomía, y no bajamos a la microeconomía que es la que te permite llegar a fin de mes”, indicó. Refirió también que le faltó autocrítica al mandatario para reconocer que no se está dando a la gente la respuesta que espera.

“Contemplamos una estabilidad macroeconómica, que le trata bien a los que tienen más. Acá no hay una política de Estado que contemple a los que tienen menos”, se quejó.

A su vez, el senador cartista Antonio Barrios calificó el informe como un “discurso que no se condice con la realidad”. Sucede que el jefe de Estado dijo que fue un año especialmente difícil, haciendo hincapié en las inclemencias del tiempo que afectaron a miles de familias.

Barrios recordó que en todos los gobiernos se tuvo la presencia de fenómenos climáticos adversos, y que esa no es una excusa para no avanzar con las obras públicas.

El senador colorado, uno de los más fieles defensores del ex presidente Horacio Cartes, también se refirió a los ministros del Poder Ejecutivo. “El hecho de cómo habló me asusta, porque vamos a seguir teniendo los mismos ministros”, expresó. “Hay colaboradores de él que no se mueven, por eso el país está como está”, manifestó el legislador en diálogo con la prensa.

Opiniones

“Fracaso no depende del Congreso”

El senador Blas Llano, titular del Congreso, rescató que el presidente reconoció el apoyo del Congreso para sus proyectos más importantes. “No se puede decir que si existe algún tipo de fracaso en su gestión, sea porque el Congreso puso trabas o algo por el estilo”, señaló. Precisó que los aspectos negativos son los referentes a salud pública y obras públicas y espera proyectos concretos en estos ámbitos.

“Gobierna para el sector empresarial”

El senador Fernando Lugo, líder del Frente Guasu, afirmó que el Gobierno de Mario Abdo es para el sector empresarial. “El mejor indicador es la vida de la gente, creció el desempleo, creció la pobreza, y yo creo que se pudo tener un despegue económico más floreciente. No habló de la corrupción en las instituciones. Las obras en IPS no son del Gobierno, y bueno, hay mucho que corregir”, indicó.

“Hay problemas en los ministerios”

El diputado cartista Basilio Bachi Núñez señaló que el mandatario “omitió decir que el clima para que se continúen las obras las dejó el presidente Horacio Cartes”. Afirmó que hay problemas de gestión en algunos ministerios y tiroteó contra el MEC, a cargo de Eduardo Petta. “Parece más un policía que un ministro y allí necesitamos a alguien que realice bien su gestión”, declaró Núñez.

“Situación es difícil, pero podía más”

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis reflexionó que se nota que el ejecutivo no dio prioridad a la salud pública. “Realmente si uno recorre el país, ve con claridad que se puede hacer mucho más. O sea, entendemos que la situación es difícil, pero yo creo que se podía hacer más. Le pondría más énfasis en salud pública, hay compatriotas que siguen muriendo por falta de medicamentos”, lamentó.

“Falta en educación y en seguridad”

El senador Fidel Zavala, del Partido Patria Querida, declaró que el ejecutivo debe dar más énfasis a la gestión en salud y educación. “Creemos que se debiera dar más énfasis en el tema salud y educación, pero con un abordaje integral, no solo las paliativas. En cuanto a seguridad si bien hay un importante trabajo en la lucha contra el crimen organizado, la gente necesita más resultados en su día a día”, indicó.

“Debe ser concreto en áreas sensibles”

El senador liberal Eusebio Ramón Ayala indicó que el presidente es el responsable de los malos o buenos resultados. Agregó que “tendría que haber sido más concreto” en áreas sensibles como salud y seguridad. “Podría haber habido alguna autocrítica en la gestión de gobierno, porque estamos pasando una situación económica mala, una emergencia sanitaria, un problema de seguridad pública”, dijo.