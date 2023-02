Cuestionan la inercia paraguaya ante posición de Brasil en Itaipú

La ingeniera Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, se refirió a la posición brasileña de reducir la tarifa 2023 de la Itaipú Binacional (IB) y dijo que autoridades del vecino país, como André Pepitone (director ejecutivo financiero) y Enio Verri (flamante director general), propongan un planteamiento lógico en defensa de “los intereses de su país”. “Lo que no es lógico es que no hagan lo mismo nuestras autoridades”, cuestionó Canese.