Cuestionan criterios del CM al rechazar a los postulantes

La abogada María Victoria Rivas, fundadora y directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), cuestionó duramente a los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) tras haber sido una de los 15 postulantes que no fueron admitidos en el concurso para el cargo de fiscal general del Estado.

“El Consejo de la Magistratura me ha descalificado y dejado fuera del concurso para el cargo de FGE por no presentar una constancia actualizada por la CSJ de no haber sido apercibida o sancionada en el ejercicio de la profesión. Otros concursantes en la misma situación sí admitieron”, cuestionó Rivas.