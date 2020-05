Cuestionan al Senado haber afectado el fondeo al Fogapy

La decisión del Senado de no autorizar al Ejecutivo nuevos préstamos para ampliar el Fondo de Garantías de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fogapy) generó el rechazo y las críticas de referentes de gremios industriales y del sector. Coinciden en que una mayoría de senadores solo apoyan en el discurso a las mipymes y que estas no son prioridad, pese a su importancia para la economía.

Los senadores dejaron sin efecto parte del proyecto con media sanción de Diputados que modifica varios artículos de la Ley 5628, que crea el Fogapy. Un tema considerado central fue el de dejar sin efecto la cláusula que autoriza a contratar créditos con el FMI y el Fonplata (USD 330 millones en total), para ampliar los fondos de garantías. Concedió la ampliación, pero habilitando al Ejecutivo a obtener esos recursos de los 1.600 millones de dólares ya habilitados en la Ley de Emergencia por la pandemia del Covid-19.

El ministro de Hacienda consideró que esto hará inviable tener los fondos adicionales para el Fogapy debido a que lo de la Ley de Emergencia ya está atado a gastos preestablecidos.

El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, sostuvo ayer que los senadores que “dicen gua’u (de mentiras) defender a las mipymes, solo las están perjudicando con lo que establecieron en el proyecto de ley del Fogapy”.

“Me parece algo totalmente falto de inteligencia lo que se hizo ayer (el jueves). En primer término al no aumentar los fondos para que se puedan garantizar los créditos y darle el 30% para las empresas un poco más grandes. Limitan al 60% nomás a las mipymes sobre el fondo que ya tenían”, recalcó.

Volpe remarcó que el segundo problema que se genera con la decisión del Senado es que “dentro de lo que se pretendía recibir del FMI y del Fonplata había 70 millones de dólares para la reactivación a través de la construcción de viviendas”.

Afirmó que “es una falacia el argumento de no aumentar la deuda, atendiendo que de la nada no pueden salir y no se sabe si hay en los 1.600 millones de la Ley de Emergencia; lo que hacen es castigar a las mipymes y que ya no les alcance nada a las empresas grandes”.

También rechazó las manifestaciones de la senadora del PDP Desirée Masi, acerca de que la UIP solo defiende a las grandes empresas. “Yo quiero decirle a Desirée que le podemos demostrar que el 70 por ciento de la UIP son pymes y hay micros también. Aparte de eso estamos trabajando con encuentros mipymes para fortalecer y solucionar sus problemas y obtengan la financiación que necesitan normalmente para no recurrir a usureros”, sentenció.

PRIORIDAD. Por su parte, Bruno Defelipe, miembro de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), sostuvo que los senadores demostraron que las mipymes no están dentro de sus prioridades.

“Con su decisión esperan que una ley de emergencia fondee. Eso es incierto. Se sabe que hay muchas prioridades que se deben cubrir con esos fondos y no hay garantías que la ampliación que aprobaron en el Senado pueda llegar al Fogapy. Dependerá de las prioridades que estableció el Ejecutivo”, enfatizó.

Consideró un error de análisis no aprobar los créditos para ampliar con fondos reales el Fogapy, “porque si bien es lento en su ejecución, en 60 días va a llegar a su tope y va a acabar lo que se tiene y volverán a enfrentar el problema burocrático si es que no se cuentan con recursos de una ampliación”.

Sobre el argumento de no endeudar más al país y usar lo que ya está disponible primero, según entendió el Senado, Defelipe apuntó que la mejor opción es que el Estado sea eficiente con los gastos, todo sea transparente y se combata la corrupción para decir que son inversiones que “nos permitan salir de la crisis, pero el tema es que no hay tiempo”. Recordó que enviaron una nota al Senado donde apoyaron ampliar los fondos y que se establezca un tope del 30% del nuevo fondo a ser destinado para garantizar créditos a empresas que excedan el tamaño de las mipymes.