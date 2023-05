Cubas pide a nativos que se retiren, pero desconfían del video

Dudas. Sin embargo, desde su propia organización política, tanto su ex candidato a vicepresidente Stilber Valdez, y la esposa de Cubas, Yolanda Paredes, dijeron que no corresponde a lo que piensa Cubas, y que el video fue montado o que el mismo fue presionado para grabar, ya que no saben quién proveyó el teléfono para filmar.

“Desde hace varios días estoy muy preocupado por las movilizaciones que se desataron en los últimos días... Quiero agradecer infinitamente a los jóvenes y las familias que estuvieron ahí, específicamente hasta el martes, a posteriori, la gente que fue llegando, que no es de Cruzada Nacional, nobleza obliga a decirlo, pero que tienen demasiadas necesidades insatisfechas también hoy se están manifestando”, dice Cubas en el video.