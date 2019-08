Cuatro juegos para el inicio de la fecha 16

El “24” visita al 3 de Febrero de la Chacarita, que justamente hará de local en cancha de Tacuary. En la anterior fecha, los de la ciudad de la frutilla vencieron de local 1-0 al 3 de Noviembre y alcanzaron los 28 puntos, los mismos que Sportivo Ameliano, que también es segundo, y tres por detrás de Tacuary, que suma 31 unidades.

Los otros juegos de hoy son: Martín Ledesma vs. Colegiales, Atlántida vs. Pilcomayo y Limpeño vs. Presidente Hayes.

Mañana, Tacuary visitará a Capitán Figari, el colero de la competencia que solo suma 10 unidades, desde las 15.00. A la misma hora, Ameliano tendrá que ir al Barrio San Pablo para medirse al 3 de Noviembre.