Cuatro diputados cartistas negociaron con Velázquez y debilitaron unidad en HC

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se reunió con cuatro integrantes de esta bancada para destrabar el proceso: Pedro Alliana, Walter Harms, Carlos Núñez y Félix Ortellado.

Harms mencionó que existen puntos en los que el movimiento no coincide y apuntó al senador Sergio Godoy, quien fue el más contrario al cambio de posición. El diputado señaló que no se puede sacar a un presidente de la República solo por emotividad. “No depende solo de nosotros, podíamos haber tenido los votos en diputados y Sergio Godoy en vez de ofenderse, primero debe ser sincero y admitir que no tenían los votos necesarios. Ellos iban a dejar como un cháke, dejar sin cuórum hasta tanto se tengan los votos y el país no puede pasar por esa incertidumbre, esa convulsión por mucho tiempo”, expresó Harms.

El legislador indicó que las expresiones de Godoy fueron por su inmadurez y falta de experiencia. “Es por su falta de contacto con la ciudadanía colorada. Él es un senador de traje y corbata de la capital, nosotros que estamos en el Paraguay profundo tenemos que recoger lo que opina el afiliado del partido, somos colorados, y no le caía nada bien al pueblo colorado que nosotros le saquemos al presidente y al vicepresidente y alzar a un liberal”, comentó.

Sobre las expresiones de la diputada Del Pilar Medina, quien calificó la decisión como un balde de agua fría, dijo que ella actúa de forma impulsiva. Luego de haberse destrabado la intención de juicio político, 20 diputados almorzaron con Horacio Cartes en su casa. Harms negó que se haya pedido la cabeza de Carlos Arregui o que haya descontento por la captura de Darío Messer, sino que no hubo ánimos de entregar la cabeza de Velázquez y fue suficiente la anulación del acta de acuerdo con Brasil.

También, advirtió que se puede reactivar el juicio si Marito no toma decisiones correctas.

Por su parte, Sergio Godoy dijo que HC es un movimiento grande y diverso. “Hay de todo. Inmaduros o no, expertos o no, los que pocas veces cometen errores y los que reiteradamente sí”, comentó.

Lamentó que se haya frenado el juicio y dijo que la anulación es solo remediar un error pero que los responsables deben recibir sanción.