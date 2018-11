“Cuando Olimpia pide se niegan”

“Que siga o no Amelio Andino es la decisión de Robert Harrison, presidente de la APF, no de los clubes. Nosotros (Olimpia) no tenemos representante en la APF”, aseveró.

El dirigente recordó que cuando Olimpia pidió que se vaya Amelio Andino ningún club lo apoyó: “Cuando Olimpia lo pidió, la gran mayoría estuvo en contra. Pero me parece una payasada mandar una nota diciendo que se retira la confianza a la APF por pichado porque te empatan”.

todos en contra. “Hace tres años pedimos el video arbitraje (VAR) en el fútbol paraguayo, pero se nos negó. Quisimos jugar los clásicos en los respectivos estadios y en Cerro se negaron; quisimos jugar por la mañana y nos dijeron que los domingos de mañana son para ir a misa; quisimos llevar un partido del torneo a tierras argentinas y la APF se opuso. Solamente existen dos clubes en Paraguay: Olimpia y los antiolimpistas”, puntualizó Trovato.

más hombres. Cuando se le consultó sobre las acusaciones de Raúl Zapag, de llamarlo bastardo, el presidente franjeado fue tajante. “Si yo voy a presentar una denuncia ante la APF, o la ONU, o la OEA cada vez que nos dicen ‘hijo de p...’, entonces vamos a tener que andar con cinco abogados a cuestas. Vamos a ser un poco más hombres para jugar un deporte”, respondió.

Por último, explicó que sin problema pagará el micrófono que tiró Juan José Zapag (presidente de Cerro) y la multa por los destrozos en el clásico, pero “le pedimos a la gente de la APF una reconsideración a futuro, porque no tiene sentido que el equipo local pague por los destrozos del visitante”.