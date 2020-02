Cruzada Nacional se alista para comicios

El abogado Nicolás Russo, vicepresidente de Cruzada Nacional, aseguró que la organización se está depurando y anunció el sorpresivo retiro del equipo político de Miguel Martínez, concejal departamental, quien pasó al partido que lidera Horacio Galeano Perrone. “Comprendo el sentimiento de Payo Cubas, cuando de rabia tira un posteo en las redes diciendo que Cruzada no participaría de las municipales. Muchos todavía no entienden que Cruzada Nacional no es el Camilo Soares de Horacio Cartes dentro de la oposición, como ahora aparece Galeano Perrone para hacer el trabajo sucio”, disparó.

“Cruzada Nacional, con Paraguayo Cubas a la cabeza, es una causa abrazada por una mayoría del pueblo paraguayo para desterrar definitivamente la corrupción y devolverle al país el orden público y una nueva forma de vida en comunidad”, asegura Russo, ex concejal municipal de Ciudad del Este. Dijo que Cruzada no es solamente para que “la gente se pelee por carguitos de morondanga”, sino llegar al ejercicio real del poder a través de los votos en el 2023.

Russo agregó que con toda la corrida que existió con el posteo de Payo, este fin de semana se intensificaron las reuniones en el Alto Paraná.

Yolanda Paredes, esposa de Payo, surge como una de las fuertes figuras para hacerle oposición a Miguel Prieto en las próximas elecciones municipales en Ciudad del Este, donde los colorados también se están preparando para recuperar el poder, pero se muestran bastante divididos y con muchos precandidatos.