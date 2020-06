Cronograma, verificación final y la puesta a punto para la reanudación

Cada vez más cerca de la vuelta al fútbol y en un ambiente de estricto control sanitario se mueve la APF. El jueves 18 habrá una última verificación de los estadios de Primera de tal manera a que la Comisión Técnica tenga un panorama claro de las infraestructuras requeridas para el caso. El día anterior se cumplirá con una videoconferencia con 77 integrantes y que desarrollarán en dicho acto lo trazado con anterioridad atendiendo todo lo proyectado desde el inicio que ya lleva su tiempo. Es natural que cada club quiera jugar en su estadio, pero para ello debe contar con toda la aprobación y es lo que se dejará en claro un día antes del control final, no descartándose la posibilidad que si algo queda pendiente pueda ponerse a punto.

El Sportivo Luqueño también ya contará con la habilitación de su estadio puesto que al ser a puertas cerradas no se usarán las zonas hoy dañadas en su estructura. Otro detalle que no es menor y que se contemplará es la ubicación del VAR en los distintos escenarios, ya sea en container o en salas especialmente dispuestas para el control del monitoreo. Todo tratará de exponerse a su debido tiempo y obrar en consecuencia para el recorrido previsto para el 18. Ya hemos puntualizado que no habrá pasapelotas en los partidos y que serán 10 balones los habilitados por encuentro, los cuales serán permanentemente desinfectados.Horacio Elizondo, director del Departamento de Árbitros, ya se encuentra en el país haciendo la cuarentena correspondiente aguardando el 26 de junio donde el plantel de jueces se harán los test del Covid-19, incluyendo a Pablo Silva, instructor del VAR. De momento todo en orden y a la espera.Dos adelantosMañana se tiene previsto al mediodía el encuentro de la Divisional del Fútbol de Primera. En la oportunidad se enfocará nuevamente el calendario del torneo Apertura que no contará con adelantos en el primer tramo de la reanudación, pero sí ya se ratificarán los dos previstos para agosto que serán las fechas 12 y 15, descartándose de momento otros partidos entre semana, concluyendo así el Apertura el 4 de octubre, tal como se estableció en principio. Sin adelantarnos a los hechos, de momento es poco factible que un jugador que termine su contrato pueda jugar en un club distinto en el mismo torneo. Sin embargo, para que se apruebe esta modificación temporal debe haber unanimidad, que por ahora no hay. La programación de la novena fecha será confeccionada probablemente el 1 de julio, es decir, 16 días antes de que se vuelva a mover el balón.Panorama cambianteA nivel continental volvería a registrarse una reunión virtual dirigida por Osvaldo Pangrazio, jefe médico de Conmebol, con todos sus colegas de las distintas federaciones y se seguirá deliberando la cuestión sanitaria en los distintos países de América del Sur, de tal manera a encarar a la prosecución en un tiempo prudencial de la Copa Libertadores en fase de grupos. Sirve mucho para ello, la vuelta de los torneos locales, siendo los dos primeros países en arrancar, Paraguay y Ecuador. Uruguay que tenía previsto reanudar a fines de julio pasó para el 15 de agosto; en tanto Chile que también manejó la posibilidad de fines del próximo mes, la situación sanitaria podría postergar los planes. Por su parte, Colombia a partir del 22 de junio comenzarán los test a los jugadores cuyo campeonato arrancaría el 16 de agosto. Otros países, como Brasil tiene internas entre los estados y Argentina con panorama más que confuso.En Venezuela se maneja un posible certamen en base a la zona geográfica para achicar la distancia y Bolivia se debate con los 14 clubes de Primera en busca de una fecha tentativa. En cuanto a Perú se mantiene la idea de que todos los encuentros se jueguen en Lima. Como se aprecia, las situaciones son cambiantes en los distintos países y esto complica las competencias internacionales, incluyendo las mismas Eliminatorias.Una salida rápidaEl llamado plan Orlando da efecto y la MLS oficializó el regreso a las competencias que abarcará del 8 de julio al 11 de agosto y contempla más de USD 1.500.000 en premios y cuyo campeón obtendrá un boleto para la Concacaf Champions League. Los 26 equipos participantes se hospedarán en un mismo complejo, teniendo un estricto control médico. Luis Amarilla, actualmente en el Minnesota de EEUU, se manifestó ansioso de volver y remarcó el gran interés que genera este certamen. Por citar más jugadores, están Jorge Moreira, Jesús Medida, Kaku Gamarra, entre otros. Su país vecino, México, anunció que el 24 de julio dará comienzo al torneo finalizando el 12 de diciembre. Varias entidades sintieron un golpe económico terrible y por ello vieron la necesidad de acelerar los tiempos.