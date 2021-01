Critican que los cambios no alcanzaron a cuestionados

Para Rivarola, se debería averiguar bien el porqué se dio la renuncia del ex titular de Itaipú Ernst Bergen. A su parecer es muy probable que le hayan pedido el cargo.

“Hay, contrarrestando eso, una ligera ganancia en el Ministerio del Interior. Giuzzio siempre ha hecho bien las cosas donde estuvo, pero en principio si un gobierno tiene un funcionario bueno en un puesto clave, no es bueno que se lo cambie a cada rato, no se le ve mucho sentido, no apuntan a ministros que eran más cuestionados, en el caso de (Arnoldo) Wiens, por ejemplo, que tiene muchos cuestionamientos”, sostuvo.

Sobre el caso puntual del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien también se encuentra en el ojo de la tormenta, la analista minimizó esta situación.

“Villamayor no administra una secretaría grande de Estado, es casi un consejero o acompañante político”, dijo.

“Yo no recuerdo niveles de violencia que hay ahora en la sociedad. Son altísimos. Interior es una cartera clave y ojalá que Giuzzio pueda manejar esa cartera y no le cambien otra vez, de vuelta”, sostuvo.

PROBLEMAS. Rivarola comentó que hay dos cosas que le llamaron la atención en las nuevas movidas. La falta de colorados en los cargos y el hecho de que Abdo ponga como titular de Itaipú a alguien que probablemente no logre el acuerdo en el Senado.

“La otra cosa que me llamó la atención –y que es lo que va a generar problemas con el Partido Colorado– es que tiene ocupadas carteras por personas que no son colorados, y lo otro es la titularidad de Itaipú debe ser aceptada por el Parlamento, va a tener que pasar por la venia del Senado y Abdo no tiene mayoría, hizo una jugada muy peligrosa, le puso a alguien que probablemente no pase por las críticas que tiene, no creo que ni siquiera haya hecho un sondeo”, sostuvo.

Añadió que “es malo dentro de un gobierno realizar cambios a cada rato porque no da continuidad a los procesos internos”.

ERROR. Por su parte, el ex senador y analista político Hugo Estigarribia manifestó que Abdo debió haber cambiado a ministros sospechados de corrupción, como Wiens y Villamayor.

“Acá se debería haber cambiado al jefe de Gabinete Civil, al de Petropar y ante lo que pasó con Wiens también el MOPC, porque resulta que todos estos generan falta de credibilidad de sus funcionarios. Lo de Villamayor, a pesar de que se defendió bien, la sospecha persiste, la falta de confianza, y no puede ser portavoz del Gobierno alguien que tenga estos hechos, perdió lo esencial para el ejercicio del cargo. Los cambios tenían que haber venido por otro lado, y después esta rotación de gente en el Gobierno, por ejemplo, la Senad estaba manejando bien Giuzzio; estas rotaciones no son adecuadas”, expresó.

Estigarribia expresó que el nombramiento de Federico González en Itaipú y el silencio de Abdo sobre los escándalos de corrupción son un trago amargo.

“Lo de Federico a Itaipú, él dijo que fue el mensajero (del acta secreta), es difícil desligarse del mensaje, pero como es un hombre de la casa va a Itaipú otra vez. Además hace dos meses asumió en la Cancillería y la política exterior tiene que tener estabilidad y manejo. Aparte no se dice nada de los acuerdos secretos y escándalos de corrupción y se hace el cambio en otras áreas, y eso mina la confianza en el Gobierno”, aseveró.