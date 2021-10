Critican fallas del INAN y Senacsa para frenar contrabando de pollos

“El contrabando circula a placer, porque las instituciones no funcionan. El Senacsa, por ser animales faenados, y el INÁN, deberían intervenir fuerte en estos casos, pero no lo hacen. Las municipalidades también tienen sus instancias administrativas para perseguir la falta en los casos de venta de alimentos, pero no existen. Capaz que estarán trabajando bajo otros criterios”, afirmó.

Cuevas señaló que presentaron denuncias contra 20 locales, la más reciente se realizó hace 2 semanas en Encarnación. Mientras que el Alto Paraná se nutre del Puerto Tres Fronteras, ubicado en Presidente Franco, y Domingo Martínez de Irala, distrito situado más al sur.

“El cierre de frontera de la Argentina es solo para la parte formal. Los gendarmes no ven el contrabando”, afirmó el abogado. Una vez que ingresa al país, en todo el trayecto de la Ruta PY06 no existen trabas para los contrabandistas, que cruzan por varios municipios y puestos policiales.

Para el letrado, las municipalidades cuentan con las direcciones de Salubridad e Higiene y Defensa al Consumidor, que podrían intervenir en los casos de contrabando, ya que son productos que deben mantener la cadena de frío, pero que son exhibidos al aire libre, en las calles, exponiendo la salud de los consumidores.

“Los municipios tienen sus unidades y resoluciones para poder perseguir la falta administrativa municipal, en los casos de la venta de alimentos. Capaz que estarán trabajando bajo otros criterios. Las otras instituciones como el INÁN y el Senacsa tampoco accionan en ese tema y son los que deberían de ser más fuertes”, afirmó Cuevas.

IMPEDIDOS. “Es un tema complejo. En términos legales la Sedeco no puede intervenir en estos casos, porque la ley no le permite actuar de oficio. Debe haber una instancia de parte, de una víctima de intoxicación que es la que puede haber en estos casos, para que se pueda actuar. El Senacsa y el INÁN son los que por ley pueden realizar trabajos preventivos, nosotros no”, afirmó el abogado Richard González, de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este, al dar su versión.

“No hacemos un trabajo preventivo, ni de oficio. Lo nuestro es administrativo a instancia de partes”, aclaró.



Se reforzaron los operativos de control en el Sur del país

Los controles se fortalecieron con las nuevas medidas de Argentina, que al permitir el paso fronterizo de personas, facilita el ingreso de productos de contrabando, entre ellos la carne avícola.

El ministro coordinador Ejecutivo de la Unidad Interinstitucional Prevención y Combate al Contrabando, Emilio Fuster, explicó que se lanzó el operativo Barrera Sur en Itapúa, con refuerzos en Encarnación, Mayor Otaño, Puerto Triunfo y Capitán Meza. Los controles son más fuertes en la zona de Tres Fronteras, donde la Marina y la Policía Nacional tratan de evitar el ingreso de pollos. Las intervenciones llegarán al Abasto, donde se venden los productos argentinos.