En la última reunión del titular de la Corte, César Diésel, con los gremios de abogados, entre los pedidos y reclamos realizados, (no hablaré de la elección de presidente porque ya lo hice en otros artículos), estuvo el expediente electrónico.

A esto se suma que Silvana González, directora de Recursos Humanos, pidió a través de la prensa que los abogados que son vulnerables al Covid-19 concurran en menos ocasiones a los Tribunales.

Entre las quejas estaban las notificaciones automáticas cuando existen muchas partes, en el fuero Penal, cuando hay varios imputados, y en lo Civil, en los juicios de quiebras, según ejemplificaron. Hay tantas cédulas con los mismos textos que hace que el expediente sea interminable, por lo que sugirieron que sea una sola notificación para todas las partes para simplificar la cuestión.

Un punto interesante es que, a pesar de que ahora las notificaciones electrónicas se dan todos los días, plantearon que recién corran los plazos los martes y jueves, como dice la normativa procesal, para ordenar el trabajo de los abogados, especialmente, si se quiere apelar un fallo.

Otro punto son los múltiples criterios que tienen los jueces para el expediente electrónico, especialmente en el fuero Civil y Comercial. Esto hace que los abogados tengan que conocer cada juzgado porque “el juez tiene este criterio”, o “el Juzgado tiene este modo de trabajar”.

A ver, me explico. Un juzgado dice que los documentos presentados con la demanda, deben ser clasificados en copias simples, copias autenticadas y originales. Otro alega que no hay problema, que se alcen todas las documentales. Otro, indica que solo se deben poner los originales.

Además, entre los “criterios” están que se debe ir a presentar los originales o las copias autenticadas en las ventanillas del Juzgado, para su autenticación. Sin embargo, otros quieren que se levante en la web, y envíen un vídeo donde se filmen los originales hojeados por el profesional para su autenticación.

En este último caso, aun cuando un abogado tiene los documentos originales a mano y se presenta en la ventanilla del Juzgado para su autenticación, increíblemente, en el Juzgado no quieren mirarlos, sino que dicen que deben ser subidos en el vídeo. Absurdo verdad. Va contra la practicidad. Ya que concurrió al Juzgado, por qué no autenticarlos.

Antes, cuando se tenía el expediente en papel, uno llevaba todos los documentos que eran autenticados y ya estaba. Ahora, pareciera que, con el expediente electrónico, los tantos criterios que tienen los jueces no hacen más que trabar el proceso.

Entre otras cosas, también están que el sistema queda colapsado cada tanto, por lo que hay quejas de los profesionales porque no pueden ver sus expedientes, y no saben si hubo alguna resolución que hay que apelar, o el avance de los juicios.

Pero, ante todos estos puntos, también tenemos que resaltar lo más importante: La mora. Es que, con el expediente electrónico, no debería hacer falta que un abogado acuda al Palacio de Justicia todos los días para ver sus expedientes. No obstante, cuando se presenta un escrito, si un abogado no va a ver en el Juzgado, no hay una resolución en plazo.

Como prueba tenemos que cerca de 7.000 personas acuden todos los días al Palacio de Justicia, entre funcionarios y abogados. Este número debería ser menor si es que el expediente electrónico funcionara bien.

En fin, estas son algunas quejan de los abogados todos los días. No digo que el expediente electrónico sea malo. Me parece una herramienta fundamental. Pero, debería ser usado para facilitar los trámites y no para enlentecerlos o trabarlos por los criterios dispares de cada juzgado.