Criterios dispares sobre juramento de Mbururu

Ovelar dijo que la cuestión está en otro ámbito y que en caso de que Esquivel esté inhabilitado corre la lista y asume el sexto. “No está condenado y la Constitución Nacional dice que debe estar condenado”, remarcó.

Al ser consultado de si lo dejarán jurar o no, dijo que lo que no se pueden negociar son la ley y la Constitución Nacional y aunque hayan sido evidentes los hechos, no es juez.

“Cumpliendo con mi compromiso de defender a los niños y la familia, siendo coherente con mis principios y valores, anuncio que me opondré tenazmente a que una persona con los antecedentes de haber abusado de una menor jure como senador, hasta que se aclare su situación procesal”, dijo Lizarella Valiente, saliendo al paso.

A su turno, Bachi Núñez sostuvo que su voto será por el rechazo al juramento de Mbururu, a quien acusó de violento, maltratador de mujeres, invasor y abusador.