Criminal falta de señalización en cerradas curvas de la ruta PY01

La insuficiente señalización instalada a lo largo de la ruta PY01, desde San Lorenzo hasta Encarnación, se torna más grave aún cuando se observa que estos vitales elementos que deben aportar seguridad a miles de automovilistas están ausentes en pasos de sumo riesgo, como lo son las curvas cerradas o pronunciadas que se tienen en diferentes tramos de esta carpeta asfáltica.

Una de ellas está en el kilómetro 36,8 al inicio de la zona urbana de la ciudad de Itá, donde los pobladores aseguran que hace diez años atrás se tenía un cartel en ese punto que se perdió por algún accidente pero que nunca fue repuesto. Otro aspecto que critican es que existe un letrero frente a la plaza Artesanas Iteñas Rosa Brítez pero pasando ya la curva, por lo que no cumple su función de advertencia. Incluso la franja amarilla pintada en el pavimento en este cruce, que corresponde a las señales horizontales, casi se perdió por completo, al igual que los llamados ojos de gato, por lo que no es perceptible a simple vista, sobre todo en horas de la noche. Otro panorama de peligro se tiene desde el kilómetro 45 al 46, ya en territorio de Yaguarón, donde a la falta de señalética se suma la oscuridad de esta vía de circulación, lo que eleva la posibilidad de sufrir algún percance. Sectores de puentes con giros en su trazado presentan daños en las barandas metálicas que son el resultado de colisiones de vehículos que fueron a parar contra esas estructuras, tal vez por la ausencia de cartelería. RESPUESTA. El jefe de Conservación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniero Carlos Casati, que ya adelantó que están en marcha varios procesos para mejorar el asfaltado y la cartelería del tramo departamental de la ruta PY01 que va desde Itá hasta Encarnación, entre fines de este año e inicios del 2020, admitió que tienen inconvenientes con la provisión de pintura. Resaltó que a principios del presente año soportaron el corte de la provisión de los materiales para la señalización de la capa asfáltica, lo cual hasta la fecha sigue sin tener solución. “Analizamos la situación que se plantea con la falta de señalización en las curvas y cuando íbamos a proceder para pintar la división de la ruta y la señalización correspondiente, se nos cortó la provisión. Estamos en trámites para subsanar este problema, de manera a reactivar el contrato”, sostuvo. Dijo que usarán pintura termo-plástica porque tiene mayor duración que la acrílica al agua. “La verdad es que no tenemos la cantidad suficiente de gente ni de recursos para atender todos los tramos que administramos. Pero se trabaja para atender los tramos más castigados”, puntualizó.

asfaltos peligrosos



peligroso. A la falta de cartelería en esos tramos se suma el nulo sistema del alumbrado público.



mea culpa. El jefe de Conservación del MOPC admite no tener pintura para señalética horizontal.



Opiniones

“Pedimos carteles pero no hacen caso”

“En esta curva ya hubo accidentes feos, con saldos fatales. Pedimos a las autoridades municipales y al MOPC para que pongan carteles que adviertan de esa curva peligrosa, pero nadie nos hace caso. También pedimos lomadas que no quieren poner porque dicen que es ruta, aunque sabemos que en otras sí colocan”.



“Urgen letreros y mejor iluminación”

“Aquí en Yaguarón tenemos muchas curvas que son muy cerradas y peligrosas y que no tienen buena señalización. A eso se suma que a amplios tramos de esta ruta le falta mejor iluminación. Todo eso le complica bastante a los automovilistas que pasan por aquí. Es algo que urge, se debe atender y corregir con urgencia”.



350.000

dólares pagó en 2016 el MOPC por una máquina de procedencia alemana para colocar pintura termoplástica.



370

kilómetros de extensión tiene la ruta PY01 donde se planea pintar señalizaciones con el producto más resistente.