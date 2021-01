Covid humanizó más a médicos y visibilizó labor de las enfermeras

Atender durante semanas a pacientes que deben estar en aislamiento absoluto, alejados de sus seres queridos, vino a subvertir algunos preceptos médicos que se manejan en la academia, como “no encariñarse con los pacientes”. Eso suscribe el Dr. Hernán Martínez, director de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública.

“Esta crisis hizo que nos humanicemos. Tuve colegas que estuvieron en terapia intensiva y me decían que ‘esto hizo que mi vida cambie, que mi perspectiva de la vida cambie y hoy en día me ayudó a humanizarme’, porque con el tiempo el médico también se deshumaniza y a veces trata al paciente como un número y es un ser humano”, comparte. Y, quienes se brindan por entero en los pabellones de contingencia respiratoria son el personal de Enfermería. Enfermeras y enfermeros permanecen seis horas como mínimo con cada uno de los pacientes Covid y son el único soporte, tanto asistencial como emocional. “Esta pandemia vino a visibilizar y a poner en valor el trabajo del personal de Enfermería que siempre está al lado del paciente. Y con el Covid aún más porque el usuario está totalmente alejado de su familia”, apunta la Lic. Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE). La dinámica en el escenario prepandémico era así: A partir de las 17:00 entraban los familiares a terapia y permanecían una hora o más. “O sea, el paciente todos los días tenía un contacto con el familiar”, señala el doctor Martínez. Sin embargo, con esta pandemia, “ellos pierden totalmente contacto con los familiares”. Por una cuestión lógica, no pueden ingresar porque la posibilidad de contagio es muy alta. Entonces, a los únicos que el paciente ve es al médico, a la enfermera y al personal de apoyo. “Los pacientes entablan una especie de relación familiar con la enfermera o el enfermero. Y le tienen como a la única persona a quien le ve. Muchos de ellos están sedados, se despiertan y no entienden dónde están. La experiencia debe ser terrible: Primero ahogándote y luego despertándote en un lugar extraño, donde no le ve a la familia, pasan los días y no entendés lo que te pasa. Por lo que se establece una relación muy estrecha con el personal de Salud porque hasta que no salga de alta no puede volver a ver a su familia”, suscribe. Gallardo refiere que las enfermeras cumplen un rol crucial en la contención emocional durante ese periodo largo de internación. “En los pacientes genera mucha ansiedad las muertes (diarias) porque saben a qué se están enfrentando. Ellos ven las noticias de otros que mueren por Covid, pero cuando están internados ellos pueden ser esa noticia. Entonces, se les contiene, siempre se les hace bromas; se les anima, se les dice que esto ya va a pasar, que estamos avanzando. Se le estimula a seguir positivamente este proceso de internación”, revela. También las enfermeras actúan de intermediarias para llegar a los familiares. “Es un rol muy importante el que está ocupando el personal de Enfermería, que siempre hemos estado, solamente que no éramos visibles”, remata.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



GIRO. La crisis sanitaria puso en entredicho ciertos postulados de “no encariñarse” con los pacientes.



SOPORTE. El personal de Enfermería cobró realce ante aislamiento obligado en salas de internación.



