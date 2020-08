Covid: Frecuencia de compras en comercios disminuyó en 51%

Desde que se inició la fase 1 de la cuarentena inteligente, el 51% de los encuestados indicaron que acuden menos que antes a los supermercados, mientras que 31% lo siguen haciendo con la misma frecuencia de siempre y 18% aumentaron la frecuencia o van más que antes.

En tanto que el 65% de los consumidores dejaron de ir al supermercado porque los protocolos sanitarios son agobiantes o porque tienen miedo al contagio; en tanto que el 18% no van a comprar porque no hay ofertas o créditos que estimulen la compra o el gasto.

Al mismo tiempo, 11% aseguran que no van a comprar porque su economía no les permite y el 9% no tienen ánimos para ir de compras.

Otro de los puntos consultados en la encuesta por CCR Paraguay fue en el de las compras online, en que 41% respondieron que realizaron compras electrónicas de supermercados, al tiempo de que el 36% manifestaron que lo seguirán haciendo y alternando con compras presenciales.

POR INTERNET. Otra de las preguntas de la encuesta se refería a que cuando se acabe la pandemia seguiría optando por las compras por internet, a lo que 36% respondieron que sí, pero que alternarían con la compra en el local; 28% respondieron que no volverían a comprar en locales físicos; y 28% aún no lo saben.

Además, el 36% de los consumidores aumentaron la frecuencia de compras de alimentos por WhatsApp, aunque en la pospandemia, 50% alternarán con la compra física. En tanto que 7 de cada 10 personas volverían a comercios y restaurantes y 3 de ellas solo volverán con protocolo sanitario. El 34% de los encuestados no tienen claro aún si volverán a los patios de comida.