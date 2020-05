Covid-19: El difícil papel de decidir quiénes pueden regresar a casa

“Nuestro mayor desafío en estos momentos es lo que sucede en el Puente de la Amistad: Si en la noche admitimos a 150 o 180 compatriotas, para las 5 de la mañana ya se juntan de nuevo igual o mayor cantidad de personas”, explica el embajador Federico González, asesor de asuntos internacionales de la Presidencia de la República, quien desde el Centro de Coordinación Interinstitucional conformado para apoyar al Ministerio de Salud en esta cuarentena, tiene a su cargo gestionar los viajes humanitarios de retorno organizado de los paraguayos.

En principio fueron solo los que estando temporalmente en algún punto del exterior, quedaron atrapados por las medidas de alerta sanitaria adoptadas por los países al declararse la pandemia, básicamente el cierre de fronteras, suspensión de los vuelos internacionales.

De estos todavía quedan varios varados, esperando que se reabran los aeropuertos. Pero a ellos se fueron sumando otros connacionales que, aunque son residentes en el extranjero, fueron afectados por la crisis económica y el desempleo generado por la paralización de la mayoría de las actividades económicas. A este grupo pertenecen la mayoría de los que, aún sabiendo que las fronteras están cerradas, se aglutinan en la cabecera del Puente de la Amistad (Ciudad del Este-Foz de Yguazú), a la espera de que se les permita volver a casa y buscar contención en sus familias.

Sin embargo, reconoce Federico González, aunque a partir de mañana se flexibilizarán algunas restricciones en el marco de una “Cuarentena Inteligente”, las fronteras seguirán cerradas, lo que obliga a seguir aplicando tres condiciones a la hora de seleccionar a quiénes ayudar a retornar al país. Se trata de razones humanitarias, razones de salud, o situación de vulnerabilidad (gente que ha quedado en la calle, ya no puede pagar el alquiler ni comprarse comida). “No todos se encuadran en uno de estos requisitos. En el caso de los connacionales que llegan hasta el Puente de la Amistad, priorizamos a las mujeres con niños y a los que estén con algún problema de salud”, dijo.

Además, el número de personas a ingresar por allí o a traer desde otras partes del mundo, depende de las plazas en los centros de cuarentena disponibles. Y aún más, también de que no surjan dificultades en torno a estos centros, considerando que ha habido manifestaciones de rechazo en algunas comunidades hacia los compatriotas venidos del exterior y que obligatoriamente deben someterse a cuarentena al menos por 14 días. “En algún momento hasta hemos tenido que suspender un vuelo humanitario que iba a traer a connacionales de un punto del exterior, justamente porque el lugar donde iban a ser confinados, no pudo utilizarse porque los vecinos no lo iban a permitir”, precisó.

Lidiar con actitudes como estas y el estrés acumulado que traen encima los repatriados –algunos de los cuales pasaron situaciones muy difíciles al quedar sin recursos para alojarse y alimentarse–, forma parte del escenario que hoy toca administrar al embajador González y un equipo de profesionales. “Duele, son muchos dramas humanos, pero por las circunstancias de la emergencia sanitaria, tenemos que seleccionar y priorizar”, admite y cuenta el caso de un niño al que debieron traer de Buenos Aires, porque ya nada podían hacer por él en el hospital Garrahan (Buenos Aires), salvo posibilitarle pasar sus últimos días en su país. O el de la mujer que quedó viuda y desamparada en Brasil, y pidió volver con sus 5 hijos y el féretro del esposo al Paraguay. “Son cientos de historias así”, dice el ministro.