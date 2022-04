Costanera de  Encarnación a oscuras por robo de cables

Ante la falta de respuestas a las solicitudes de reposición del cableado subterráneo de varios tramos de Encarnación, en especial la concurrida Costanera República del Paraguay, que se encuentran a oscuras desde hace varios meses, autoridades municipales reclaman a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) la urgente puesta para la puesta en funcionamiento de la iluminación pública.

En caso de no hallar solución inmediata a la problemática, la Comuna no descarta otras medidas y acciones alternativas para dar respuesta a la emergencia lumínica que sufre este concurrido sector turístico y de esparcimiento.

Al respecto, el intendente de Encarnación Luis Yd acompañado de la concejal Natalia Enciso, se reunió con Félix Sosa, presidente de la ANDE, donde reiterar los pedidos realizados desde hace 3 años, para el arreglo de la lumínica pública de diversas zonas de la capital de Itapúa.

En la oportunidad, las autoridades locales explicaron que de no obtener respuestas favorables, la Municipalidad concretará una solución alternativa, que implicaría obtener un crédito, que pueda posteriormente ser reconocido en consumo de energía mediante un acuerdo con la Administración Nacional de Electricidad. “De no encontrarse respuesta, el Municipio podría recurrir como última alternativa, luego de todos los caminos intentados y no respondidos, a un crédito para reponer la lumínica de los sectores afectados, y posteriormente transferir lo invertido por la Municipalidad de Encarnación a cuenta del consumo de energía, vía convenio suscripto entre ambas instituciones”, manifestó el intendente Luis Yd como un ultimátum al ente.

La ciudadanía encarnacena viene reclamando desde hace tiempo la falta de lumínica en diversos sectores, principalmente los tramos de la costanera de la ciudad que se encuentran a oscuras con el peligro que ello representa y la imagen negativa para una ciudad turística. El titular de la ANDE se comprometió a hacer un relevamiento actualizado tanto de la situación de la infraestructura como de la situación administrativa respecto a la iluminación en Encarnación, atendiendo que puede deberse a diversas causas como las deudas con las empresas que se contrataron, si se deterioró con el tiempo o son producto del robo reiterado del cableado.

El robo de cables es una constante, que ya fueron denunciados en varias oportunidades por las autoridades competentes. La Municipalidad también presentó denuncia ante el Ministerio Público, pero sin resultados concretos hasta la fecha. Sin embargo, mientras las autoridades se pasan la pelota, los delincuentes ya robaron de kilómetros de cables subterráneo.