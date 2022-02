Cortometrajes nominados al Oscar se encuentran disponibles online

En la categoría de Mejor Cortometraje Live Action están nominados: Ala Kachuu- Take and run, de Suiza, que narra la historia de una joven que sueña con ir a la Universidad sin embargo es secuestrada y obligada a casarse con un desconocido; The Dress, de Polonia, sobre una mujer con poca esperanza que trabaja en un motel rural donde recibe la visita constante de un hombre que puede alterar la monotonía; On my mind, de Dinamarca, sobre un hombre que tiene el deseo de cantar una canción a su esposa.

Completan la terna, Please hold, de USA, que presenta a un joven que repentinamente y sin explicación se encuentra a merced de una justicia automatizada; y el único de esta categoría que se encuentra disponible en internet, The long goodbye, de Reino Unido, que acompaña a un familia en un día normal hasta que una marcha de extrema derecha llega a la puerta de su casa. Este último, cuenta con la actuación de Riz Ahmed, nominado al Oscar de mejor actor el año pasado por la película The sound of metal. Se puede ver en el canal del intérprete en Youtube.

Documental. La categoría de Documental es la que cuenta con más nominados disponibles online, excepto When we were bullies, una producción alemana que gira en torno al acoso escolar en la que se rememora un evento ocurrido hace 25 años. The queen of basketball, de USA, ahonda sobre la vida de Lucy Harris, una de las mejores jugadoras de básquet de aquel país y puede verse en el canal de Youtube de The New York Times.

Las otras tres producciones se encuentran disponibles en la plataforma Netflix. Estas son: Audible, de Estados Unidos, que acompaña a un joven y sus compañeros de la Escuela para sordos de Maryland en su jornada por destacarse en el fútbol americano a la par de afrontar la vida diaria; Lead me home, del mismo país, que aborda una crisis humanitaria en crecimiento al presentar historias de indigentes de la costa Oeste de Estados Unidos; y Three songs for Benazir, de Afganistán, que acompaña a un hombre recién casado que vive en un campo de refugiados y se divide entre las responsabilidades familiares y el sueño de ingresar al ejercito.

Animación. La terna de cortometrajes animados está integrado por: Affairs of the art, de Reino Unido, que presenta la historia de una mujer de casi 60 años que trabaja en una fábrica y está obsesionada con convertirse en una ilustradora; Boxballet, de Rusia, que acompaña el imprevisible encuentro entre dos personajes pertenecientes a mundos opuesto, una dulce bailarina y un rudo boxeador. Ambas no están disponibles en internet a diferencia de las tres siguientes.

Entre estas se encuentra la animación chilena Bestia, inspirada en hechos reales, que acompaña la vida de una agente de la policía en plena dictadura militar. Disponible en Vimeo, puede ser alquilada a 2,20 dólares. The Windshield Wiper, de USA, es otro de los cortos, que presenta un hombre de mediana edad que un día se pregunta qué es el amor y es conducido a una conclusión a través de diversas situaciones. Está disponible en el canal de Youtube Short of the Week.

Completa la categoría, Robin Robin, de Reino Unido, que narra la vida de un ave que es criado por una cariñosa familia de ratones. Creyéndose uno más del grupo, a pesar de las evidentes diferencias, el pájaro emprende un atraco para demostrar que puede ser un roedor pero termina descubriendo su realidad. El corto está disponible en Netflix.



Donde ver

* The long goodbye, Youtube.



* The queen of basketball, Youtube.



* Audible, Netflix.



* Lead me home,

Netflix.



* Three songs for Benazir, Netflix.



* Bestia, Vimeo.



* The Windshield Wiper, Youtube.



* Robin Robin, Netflix.