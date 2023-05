Guardiola tendría en la mira a Julio Enciso

Según dio a conocer ayer el periodista inglés David McDonnell, del diario londinense Daily Mirror, el técnico de Manchester City, Pep Guardiola, y el director deportivo Txiki Begiristain habrían elaborado un borrador de la lista de jugadores por los que irán a la carga para la próxima temporada. En dicha nómina aparece el nombre de Julio Enciso (foto), según McDonnell. Otros nombres que aparecen en la lista son los del argentino Alexis Mac Allister, Joshua Kimmich y Josko Gvardiol.Julio Enciso ha empezado a ser titular en el equipo de las Gaviotas, marcando sus primeros 3 goles desde que llegó a la Liga Premier a comienzos de la temporada. Clasificó con su equipo a la Liga Europa.



Feroz polémica por racismo contra Vini

El fútbol español se ve de nuevo sacudido por los insultos sufridos por el delantero brasileño Vinicius el domingo en el campo del Valencia, los que levantaron una nueva ola de indignación y apoyo al jugador, aunque también un cruce con el presidente de la LaLiga, Javier Tebas. "Lo primero es reconocer que tenemos un problema de comportamiento, de educación, de racismo", afirmó este lunes el presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales. Vinicius fue expulsado en el partido ante Valencia. "El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga", escribió luego en sus redes. Tebas replicó: “Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente”, dijo el dirigente de la empresa que gestiona el campeonato.



Almirón va a la Champions con el Newcastle

Con el paraguayo Miguel Almirón de titular, luego de empatar 0 a 0 con Leicester, Newcastle cosechó ayer el punto que le faltaba para clasificar, luego de 20 años, a la Liga de Campeones de Europa. El arribo del fondo soberano de Arabia Saudí en 2021 auguraba que las Urracas se encontrarían en algún momento peleando los puestos de vanguardia, pero menos de dos años después la cosecha de la clasificación europea se ha materializado. Con algunos jugadores en gran nivel durante toda la temporada, como Almirón, Trippier, Guimaraes y demás, Newcastle debe gran parte de su clasificación al trabajo de Eddie Howe, nominado a entrenador del año en Inglaterra.



No habrá paraguayos en la final mexicana

El América de Richard Sánchez y el Monterrey de Celso Ortiz no pudieron acceder a las finales del Clausura mexicano, por lo que no habrá representación paraguaya en dicha instancia. América, donde fue titular Sánchez, cayó 1-3 en la vuelta frente a las Chivas de Guadalajara, al que le había ganado por 1 a 0 en la ida, por lo que fue eliminado por 3-2 en el global.Por su parte, Ortiz también fue titular en el empate 1 a 1 de Monterrey con Tigres, que lo había vencido 1 a 0 en la ida. La primera final entre Tigre y Chivas será el jueves. Por otro lado, el portero de la Selección Paraguaya, Antony Silva, no será tenido en cuenta en Puebla, por lo que buscará nuevo club aunque le quedan seis meses de contrato. Se quedará hasta cumplirlo de no tener una buena oferta.