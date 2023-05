Klopp es acusado por dichos contra árbitro

Jürgen Klopp fue acusado por la federación inglesa por sus comentarios hacia el árbitro del encuentro Liverpool vs. Tottenham, Paul Tierney. Podría enfrentar una sanción de varios partidos. El técnico alemán encaró al cuarto árbitro tras el gol de Diojo Jota en el triunfo del Liverpool y explicó que lo hizo por una falta que Tierney pitó y que derivó en el 3-3. “No sé qué tiene este árbitro contra nosotros”, dijo.



Leipzig es finalista de la Copa Alemana

RB Leipzig goleó al Friburgo por 1-5 y se clasificó a la final de la Copa de Alemania, donde defenderá el título que obtuvo la temporada pasada. En menos de dos minutos, entre el 13 y el 15, el Leipzig marcó dos goles y después el Friburgo no encontró la fórmula para revertir la situación. Ahora Leipzig espera rival en la gran final, que saldrá del partido de hoy entre Sttutgart y Frankfurt, a las 14:45.



PSG suspenderá a Messi por indisciplina

París Saint-Germain dio apertura a un procedimiento disciplinario contra su estrella argentina Lionel Messi, por viajar a Arabia Saudita sin la autorización del club francés. Varios medios, como RMC y L’Equipe, hablan de una suspensión de dos semanas, pero la fuente interrogada por la agencia AFP no pudo confirmar su duración, e indicó que el astro argentino estaría ausente “varios días”.