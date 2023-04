Martínez se pierde el resto de temporada

Manchester United anunció ayer que su defensa central argentino Lisandro Martínez tiene una fractura en un metatarso, que se produjo el jueves en el partido de Europa League contra el Sevilla (2-2) y se perderá lo que resta de temporada. Martínez se lesionó él solo en el minuto 86 del partido. Su compañero en la defensa Raphaël Varane también resultó lesionado y estará de baja “varias semanas”.



Zielinski ya dirigió su primer entrenamiento

Ricardo Zielinski fue presentado como nuevo entrenador de Independiente. Debutará en el banco frente a Racing, por lo que en conferencia de prensa indicó que le gustan “los clásicos” de cara al duelo. “No me considero defensivo, y si me considerara no sería nada malo. Es fácil ir al Barcelona y jugar con esos jugadores. O ir a Manchester City con el plantel que tiene”, expresó el ex entrenador.







Schalke abandona puestos de descenso

El Schalke ganó cuatro fechas después, esta vez en un duelo clave al Hertha Berlin por 5 goles contra 2. De esta manera, salió del descenso directo y se situó en promoción, antepenúltimo, mientras hunde a su adversario al último lugar de la Bundesliga. El cuadro de Gelsenkirchen llevaba dos empates y dos derrotas en sus últimos encuentros, pero se reencontró con la victoria.