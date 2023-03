Leo Messi supera la barrera de 100 goles

El astro Lionel Messi, capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar-2022, pasó la barrera de los 100 goles con la casaca albiceleste, en el amistoso jugado el martes frente a Curazao en el que goleó por 7 a 0. El 10 anotó para la selección albiceleste 48 goles en cotejos amistosos, 28 por Eliminatorias mundialistas, 13 en Copas del Mundo y 13 en la Copa América.



FIFA retira sede del Sub 20 a Indonesia

La FIFA anunció ayer que ha decidido retirar a Indonesia la organización del Mundial Sub 20.

El nuevo organizador será anunciado lo antes posible y las fechas del torneo, que está previsto que se celebre entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

El retiro se da ya que los locales apuntaron que: “las políticas de Israel hacia Palestina son incompatibles con la República de Indonesia”.



Ferguson y Wenger en el Salón de la Fama

El escocés Alex Ferguson y el francés Arsène Wenger son los primeros entrenadores que ingresan en el Hall of Fame de la liga inglesa de fútbol por sus logros en el pasado al frente respectivamente del Manchester United y el Arsenal, anunció la Premier.

Los dos emblemáticos técnicos tuvieron larguísimas etapas en los banquillos de Red Devils y los Gunners con grandes éxitos.