Checo Pérez se queda con la pole en Jeddah

El mexicano, Sergio Checo Pérez (foto) se quedó con la pole en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita (Jeddah), luego de que su compañero de escudería y vigente bicampeón, Max Verstappen, sufriera la rotura del semieje, que le impidió continuar en competencia cuando se disputaba la Q2. Así, el neerlandés largará 15° en esta carrera de la Fórmula 1, que se disputará desde las 14:00. Con un registro de 1:28.265, aseguró la pole en su primera salida en la Q3. Charles Leclerc, que penalizará con diez posiciones en la parrilla de largada, se ubicó segundo y saldrá en la ubicación 12. Mientras que Fernando Alonso quedó tercero, a casi medio segundo de Pérez.



El Milan cae de visita ante el Udinese





El Milan, cuarto en el clasificado con 48 puntos, cayó ayer 3-1 en su visita en el Dacia Arena (en Udine), ante el Udinese (con 38) por la jornada 27 de la Serie A.

Roberto Pereyra abrió el marcador a los 9’ para el cuadro local. Posteriormente, en los minutos finales de la primera mitad se produjeron dos conversiones; a 45+4' igualaba Ibrahimovic para el Rossonero, dos minutos más tarde, a los 45+6' Beto volvió dar ventaja a Udinese. En la complementaria, Kingsley Ehizibue a los 70’ pondría cifras definitivas en el partido.

Otros resultados: Monza 1-1 Cremonese u Salemitana 2-2 Bolonia. Mientras que hoy se enfrentan, Torino, del paraguayo Tony Sanabria, ante el líder absoluto, el Nápoles; Samadoria vs. Verona; Fiorentina vs. Lecce; Lazio vs. Roma e Inter vs. Juventus.









Álvarez y Haaland se lucen en goleada del City

La llave del gol en el estadio Etihad, en el duelo válido por los cuartos de final de la FA Cup entre Manchester City y Burnley, estuvo en los pies de Julián Álvarez (foto). Para esta ocasión, Josep Guardiola decidió incluir desde el minuto cero al delantero argentino junto al atacante noruego Erling Haaland y el dúo le dio frutos: la Araña asistió de forma magistral a su compañero y así los de Pep quebraron el score; el noruego Haaland anotó tres de los seis goles. Por otra parte, ayer se disputaron duelos de la fecha 27 de la Premier con estos resultados: Bournemouth 3-0 Bournemouth; Brentford 1-1 Leicester; Southampton 3-3 Totthemhan; Wolves 2-4 Leeds Utd. y Chelsea 2-2 Everton.



Cristiano anota en la remontada de Al-Nassr

El astro mundial Cristiano Ronaldo (CR7) volvió a ser protagonista en Arabia. El Bicho comandó la remontada para su equipo, el Al-Nassr, frente al Abha Club en la jornada 21 de la Liga Profesional de Arabia Saudí. El Al-Nassr se enfrentó al Abha Club, mismo equipo al que había ganado 3 a 1 entre semana por la King's Cup de Arabia. A los 77 minutos, el Al-Nassr perdía contra el duodécimo de la liga por 1 a 0, pero apareció CR7, con su clásica pegada de tiro libre desde una distancia bastante considerable, estableció el empate y encaminó la remontada, que culminó en el gol de penal del brasileño Anderson Talisca a los 86’, para el 2-1 final. La victoria sirve al equipo de Cristiano Ronaldo para quedar a un solo punto del líder, el Ittihad Jeddah, que tiene 50 puntos en lo más alto de la tabla.