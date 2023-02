Marcelo se ve de vuelta en el Real

“El Real Madrid es mi casa. (...) si digo la verdad, siento que no me he ido del Real Madrid. (...) me veo regresando; me gustaría muchísimo intentar ayudar a los niños que lo necesiten igual que cuando llegué con 18 años”, dijo el futbolista brasileño Marcelo, quien rescindió su contrato con Olympiakos de Grecia, y quiere regresar al club donde ganó todo.



FIFA: Solicitan indemnizar a obreros

Diez federaciones de fútbol europeas pidieron a la FIFA que compense económicamente a los trabajadores de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Las federaciones de Alemania, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza habrían solicitado una reunión al respecto con los órganos de gobierno de la FIFA.