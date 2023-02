Borussia, la bestia negra del Bayern

Borussia Monchengladbach volvió a hacerlo. Para los que lo consideran la bestia negra actualmente del Bayern Múnich, no es más que una confirmación de ello la victoria de ayer en Borussia Park por 3 a 2, con lo que los bávaros pusieron en riesgo la punta de la Bundesliga. Bayern jugó con un futbolista menos desde el minuto 9. El cuadro de Julian Nagelsman había caído ante el Augsburgo previamente. Stindl, Hoffmann y Thuram fueron los autores de los goles para el Monchengladbach, mientras Chuopo-Moting y Tel descontaron para el Bayern. Si hoy a las 11:30, cuando enfrente al Shalke 04, Union Berlín triunfa, superará a Bayern en la cima del campeonato alemán. El cuadro de Nagelsman, además, puede ser alcanzado también por el Borussia Dortmund que recibe al Hertha desde las 13:30.



Inter y Milan ganan para no perder pisada

El persecutor más inmediato del puntero Nápoli, Inter (foto), consiguió ayer una trabajosa victoria ante el Udinese por 3 goles contra 1, por lo que conserva la segunda plaza en la Serie A italiana, en los días previos a su juego de ida contra el Oporto por los octavos de final de la Champions League.Por su parte, su clásico rival, Milan, tuvo una complicada visita al Monza, en un partido muy intenso en el que los rossoneri se reencontraron con la versión que la temporada pasada les llevó a lo más alto de Italia, ganándole 0-1 al nuevo club de Silvio Berlusconi. Con estas victorias, los tres primeros no fallaron este fin de semana. Nápoli sigue cómodamente líder con 62 puntos, Inter tiene 47, mientras el Milan es tercero con 44. Mañana juega Torino de Tony Sanabria.



Marcelo rescinde contrato en Grecia

Cinco meses después de su llegada al Olimpiakos griego, el defensa brasileño Marcelo rescindió su contrato luego de negociaciones con el equipo ateniense, informan medios locales. El lateral brasileño de 34 años ya no será parte del equipo por el que tan solo disputó 332 minutos en 10 partidos y metió tres goles.Según el portal griego Sport24, Marcelo tiene una oferta de otro equipo, que lo cubre tanto competitiva como económicamente, aunque no se especifica cuál es ese club. Si bien su adquisición al Real Madrid en setiembre pasado provocó una ola de entusiasmo entre los hinchas del equipo, el brasileño no pudo encontrar su regularidad como lateral izquierdo en el primer equipo, donde no fue muy tomado en cuenta por los entrenadores Carlos Corberán ni Míchel, actual técnico del club.