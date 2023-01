Liga argentina

Debuta Martínez y juega Velázquez

En un entretenido juego, Newell’s Old Boys de Rosario igualó 2 a 2 con Platense por la primera fecha de la Liga Profesional argentina. Fue titular en el cuadro rosarino el defensor Gustavo Velázquez, mientras en la visita ingresó en la segunda etapa para hacer su debut absoluto en Argentina el delantero Ronaldo Martínez, últimamente en Resistencia.En los juegos sabatinos también hubo actividad paraguaya. Robert Rojas ingresó en la complementaria, en el triunfo de River Plate 0-2 sobre Central Córdoba. Por su parte, en Tigre fue titular Blas Armoa en el triunfo de su equipo 1-2 sobre Estudiantes de La Plata. Estuvieron en el banco, pero no ingresaron, el arquero Santiago Rojas y el volante argentino, perteneciente a Olimpia, Santiago Vera.







Liga española





Real Madrid no pasa del empate y se frena

En el Santiago Bernabeu, Real Madrid empató 0 a 0 con la Real Sociedad y se aleja ahora a cinco puntos del puntero Barcelona en la lucha por el título en la liga española. No es que el conjunto blanco no haya contado con opciones para desnivelar el marcador, pero las oportunidades con que contaron Vinicius y el uruguayo Valverde en el segundo tiempo no fueron concretadas.En otro partido, Atlético de Madrid se llevó los tres puntos en su visita a Osasuna, al que venció por 0-1. Saúl Ñíguez marcó a los 75 minutos, y ubicó al Atlético en el cuarto puesto del torneo, es decir, en posición Champions. Barcelona tiene 47, Real Madrid 42 y Real Sociedad 39.



Liga Premier

Newcastle ficha a un nuevo extremo

El Newcastle United anunció el fichaje del joven Anthony Gordon, extremo de 21 años procedente del Everton, que firmó un contrato “a largo plazo”, según el club de St. James' Park. Gordon, internacional en nueve partidos con la selección inglesa sub21 y nacido en Liverpool, es la primera incorporación de las Urracas en el actual mercado invernal que concluirá mañana. Aunque los clubes no informaron el montante de la operación, esta podría ascender a 45 millones de euros más otros más de cinco por variables. Gordon debutó en diciembre de 2017 en partido de la Liga Europa contra el Apollon Limassol, y se estrenó en la Premier en enero de 2020 contra el West Ham. Se había consolidado en el Everton.



Copa FA

Brighton, sin Enciso, elimina a Liverpool

Brighton eliminó al vigente campeón de la Copa FA, Liverpool, luego de vencerlo por 2 a 1 ayer en los dieciseisavos de la Copa de Inglaterra. Y eso que los Reds comenzaron ganando el juego, luego de que Harvey Elliot abriera el marcador a los 30 minutos. Sin embargo, Lewis Dunk lo empató a los 39’ y, cuando iban dos minutos de descuento sobre los 90’, Kaoru Mitoma puso el resultado final. Los Reds continúan en una dinámica negativa y se dejaron en Brighton una de sus grandes opciones de finalizar la presente temporada con un título. Es la tercera temporada consecutiva en la que el defensor del título de la FA Cup se despide en dieciseisavos.