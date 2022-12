Donic histórico con triple doble de 60 puntos

En una actuación insólita en la historia de la NBA, Luka Doncic logró un colosal triple doble de 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias con el que comandó una épica victoria de los Dallas Mavericks 126-121 en la prórroga ante los New York Knicks.

El fenómeno esloveno, que también forzó el tiempo extra en una mágica acción en que falló un tiro libre a propósito, es el primer jugador de la NBA en lograr un triple doble con al menos 60 puntos.

James Harden, figura actual de los Philadelphia 76ers, era hasta ahora el único que había conseguido un triple doble con 60 puntos (a los que agregó 10 rebotes y 11 asistencias) y solo los míticos Wilt Chamberlain y Elgin Baylor habían logrado otros con al menos 50 puntos.



Riquelme buscará la presidencia en Boca

El ex futbolista Juan Román Riquelme, actual vicepresidente y uno de los mayores ídolos de la historia del Boca Juniors argentino, se lanzó a la carrera por la dirigencia del club xeneize.

Ante unos 10.000 aficionados, la mayoría de ellos ataviados con los colores azul y oro del conjunto de la Ribera, Riquelme anunció la creación de “Soy Bostero”, la agrupación con la que concurrirá a finales del 2023 a las elecciones para presidir el club.

“De chiquito (mi papá) me hizo de Boca. Yo soñaba con jugar en La Bombonera y hace tres años que volvió a ser la cancha más linda del mundo. Ojalá podamos estar muchos años más y nos ayuden”, señaló el ex capitán auriazul que busca seguir de cerca con la dirigencia.