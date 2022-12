Pelé

O Rei presenta una leve mejoría de salud

El ex delantero brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé presenta una mejoría de la infección respiratoria, aunque continúa “sin previsión de alta” médica, cuando se van a cumplir dos semanas de su hospitalización, informaron este lunes sus médicos. ”Todavía sin previsión de alta, el paciente sigue mostrando mejoría en su estado clínico, especialmente en la infección respiratoria”, señaló el último boletín del Hospital Albert Einstein de São Paulo, donde está ingresado desde el pasado 29 de noviembre. El triple campeón mundial, de 82 años y bajo tratamiento por un cáncer de colon, “permanece en un cuarto común, consciente y con signos vitales estables”, según informaron fuentes médicas desde el Brasil.



Guatemala

El Municipal del Pepe Cardozo es eliminado

El Deportivo Municipal, dirigido por el entrenador paraguayo José Cardozo, quedó eliminado del torneo Apertura 2022 del fútbol de Guatemala, luego de perder ante el Antigua en las semifinales del certamen por 1-0 (2-0 en el marcador global). La derrota significa un nuevo torneo sin títulos para el Municipal desde el último obtenido en diciembre del 2019 de la mano del entrenador argentino Sebastián Bini.Por su parte, el entrenador guaraní suma tres campeonatos al frente del equipo guatemalteco desde su contratación en el año 2021 y solo en uno de ellos ha llegado a la final del certamen, que perdió, mientras que en las otras dos ocasiones no pudo sobrepasar las semifinales. El Municipal es el equipo más popular y ganador históricamente de Guatemala.