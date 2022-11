Guaraní

Emilio Daher confirmó el cobro por Fernández

Guaraní percibió una importante suma económica del Dinamo Moscú (Rusia), por el pase del zaguero paraguayo Roberto Fernández (foto).

El titular legendario, Emilio Daher confirmó que el Dinamo Moscú abonó por el pase del Choco Fernández y que aún queda pendiente otra parte. “Esta semana abonaron 2.800.000 de euros y falta una segunda parte que corresponde al jugador. Al club le quedan 1.350.000 pagando los impuestos, el porcentaje del jugador y la comisión de los representantes. Con este pago Guaraní ya recibió la totalidad de lo acordado”, detalló el mandamás. Por otra parte, el directivo no quiso abordar los temas de continuidad de jugadores y DT.







Tacuary

Domínguez: “El grupo se puso las pilas”

Ronal Domínguez, el mediocampista de Tacuary habló con Última Hora y apuntó que el gran momento pasa mucho por la confianza en lo grupal (foto).

“El grupo se puso las pilas. No siempre se le puede ganar al puntero del campeonato (Nacional), le cortamos la racha para sumar los puntos para seguir en Primera”, señaló Domínguez.

El volante ofensivo se convirtió en una de las piezas claves en el esquema del entrenador Robert Pereira en este tramo del torneo. Consultado sobre sus objetivos, expresó: “Ahora estoy enfocado en culminar de buena forma el torneo y de ser posible clasificar a la Copa Sudamericana”.



12 de Octubre

Da Silva dejará el fútbol a fines de 2023

Paulo Da Silva, el histórico defensor mundialista, confesó que prolongará la fecha de su retiro como jugador profesional. Da Silva, de 42 años, ya no seguirá en el 12 de Octubre de Itauguá en la próxima temporada, así aún no piensa en colgar los botines, según destacó en charla con No obstante, el central verá sí tiene ofertas para seguir jugando otros seis meses y luego para definitivamente jugar su último ciclo en Atlántida, club donde se formó como futbolista y en el que debutó en 1995. Por otra parte, Da Silva se refirió a la deuda del club con los jugadores. “Vamos a llegar a un buen acuerdo, confiamos en la palabra del presidente (Édgar Monges).