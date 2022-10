Leverkusen de Xabi Alonso no levanta

El nuevo Bayer Leverkusen (16º) de Xabi Alonso cayó este sábado 5-1 ante el Eintracht en Fráncfort (4º), en la que fue su segunda goleada encajada en tres días (tras el 3-0 ante el Oporto en Champions). Con diez fechas disputadas y sólo ocho puntos en su casillero, el Werkself (‘Los once de la compañía’, apodo del club fundado en 1904 por la empresa química Bayer) se queda en posición de repesca a la Bundesliga 2, aunque todavía queda mucho torneo por jugar.



México vence a la vigente campeona

México se impuso 2-1 a España en la segunda jornada del Mundial Sub 17 femenino de fútbol de la FIFA, que se disputa en la India. Logró así su primera victoria en el torneo tras la derrota en el encuentro inaugural contra China. España, la vigente campeona del Mundial, había vencido al otro rival latinoamericano del grupo, Colombia. Maribel Flores y Angelique Zaldívar marcaron para las ganadoras, empató provisoriamente Judit Pujols para las españolas.



Damas: Olimpia-Cali, por la Libertadores

Olimpia jugará hoy desde las 17:00 su segundo encuentro por la Copa Libertadores Femenina, esta vez contra el Deportivo Cali de Colombia. Es de recordar que, por el Grupo A, el representante paraguayo venció en la primera fecha 2-0 a Always Ready de Bolivia.En partido del Grupo D, el otro representante guaraní, Libertad-Limpeño, cayó el viernes 3-0 ante Palmeiras de Brasil y debe puntuar mañana lunes cuando enfrente a Universidad de Chile.