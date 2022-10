Higuaín anuncia su retiro del fútbol

El argentino Gonzalo Higuaín, delantero del Inter de Miami, anunció su retirada del fútbol a los 34 años tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y en la selección albiceleste. “Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, expresó.



Autuori es nuevo DT de Atlético Nacional

El brasileño Paulo Autuori fue anunciado como técnico del Atlético Nacional, club que dirigirá por segunda vez tras un breve ciclo entre 2018 y 2019. “Atlético Nacional le da la bienvenida al profesor Paulo Autuori, entrenador brasileño bicampeón continental, campeón mundial de clubes y campeón en varios países con diversos equipos”, detalló el actual campeón de la liga colombiana.