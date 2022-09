Bale busca llegar para el Mundial

El futbolista galés Gareth Bale espera estar listo y en forma para la disputa del próximo Mundial de Qatar, para lo que se está preparando de forma específica con su equipo, Los Ángeles FC de los EEUU.

“Tenemos un plan en LA, que es lo que estamos haciendo. Todo futbolista quiere jugar el máximo posible, pero estamos siendo inteligentes y poniéndome en forma para la parte más importante de la temporada", indicó Bale.



Dembélé: “Perdí 5 años de mi vida”

Ousmane Dembélé dio una entrevista en la que repasó todo lo que le ha sucedido en las últimas temporadas y en la mejora que ha experimentado desde que Xavi Hernández se sentó en el banquillo azulgrana.

Dentro de la entrevista, deslizó una frase: “De 2017 a 2021 he perdido el tiempo enormemente. He perdido cinco años de mi vida”, donde empezó su era en el Barcelona y las lesiones lo castigaron duramente al delantero francés.



La Supercopa europea, en EEUU

La UEFA trabaja desde hace meses en la reestructuración de sus competiciones para hacerlas más atractivas y también más rentables.

Se está estudiando un nuevo concepto de Supercopa de Europa. El torneo lo juegan actualmente el campeón de la Champions League y el de la Europa League, a partido único y en campo neutral. La idea que se maneja en UEFA es convertir la Supercopa en una Final Four (con semifinales) que se jugaría en EEUU.



Escocia supera 3-0 a Ucrania en Nations

Escocia venció en Glasgow por 3-0 a Ucrania en la cuarta jornada de la UEFA Nations League en la Liga B.