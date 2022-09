Roma triunfa y sigue en el cuarto puesto

La Roma, del portugués José Mourinho, sigue con una buena racha y se impuso por 2-1 en su visita al Empoli. De esta manera, sumó tres puntos que le permiten seguir entre los cuatro mejores de la Serie A italiana, jugada la 6ª jornada.Otra vez, el argentino Paulo Dybala, su nueva contratación, fue la figura en el equipo romano. Fue autor del primer gol en la primera parte (17’). Sin embargo, Filippo Bandinelli lo empató a los 47’. Tammy Abraham a los 71’ desniveló para la Roma.El Calcio es liderado por el Napoli con 14 puntos, los mismos que Atalanta y Napoli; Roma tiene 13; Inter 12, Lazio 11, Juve y Torino 10.







Ecuador podría ser expulsado del Mundial

La selección ecuatoriana puede ser expulsada del Mundial de Qatar 2022 ante nuevas evidencias de que Byron Castillo utilizó un falso certificado de nacimiento, según aseguró este lunes el tabloide británico 'Daily Mail'. La publicación afirmó que “extraordinaria revelación” llega antes de que el Comité de Apelación de la FIFA tome esta semana una decisión sobre el asunto, que puede afectar a la participación de la selección ecuatoriana.El diario hizo pública una grabación en donde el futbolista Castillo “claramente afirma que nació en 1995, no en 1998, como dice en su certificado de nacimiento ecuatoriano”.





El turco Turan anuncia su retiro del fútbol

El internacional turco Arda Turan, ex futbolista del Barcelona y del Atlético Madrid españoles, informó que se retira del fútbol profesional, en un vídeo publicado en las redes sociales y que hace un repaso de su carrera. Nacido en Estambul hace 35 años, el ahora ex jugador creció en la academia deportiva del Galatasaray. Pasó por el Manisaspor turco, el Atlético, el Barça y el Basaksehir, también de Estambul. En su vídeo, Turan destaca la influencia del popular club turco Galatasaray, donde debutó y de manera especial, la del legendario entrenador Fatih Terim sobre su rica trayectoria en el mundo del fútbol.