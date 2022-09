El Chelsea se lleva a Graham Potter

Brighton, club del paraguayo Julio Enciso, se quedó sin entrenador oficialmente luego de que Graham Potter fuera nombrado como nuevo adiestrado del Chelsea, tras la salida del alemán Thomas Thuchel.El club Blue pagará la cláusula de rescisión del técnico inglés y se espera que esté en el banco el próximo sábado para enfrentarse al Fulham.Este será el tercer cargo de entrenador de Potter en Inglaterra, tras pasar por el Swansea y por el Brighton, al que dirigió las tres últimas temporadas. Brighton, por su parte, hará uso de su entrenador Sub 21, con la ayuda de Adam Lallana, futbolista de 34 años.



Icardi es cedido al Galatasaray de Turquía

El París Saint-Germain francés anunció ayer la cesión del delantero argentino Mauro Icardi al Galatasaray, uno de los clásicos del fútbol turco. En un comunicado, el club parisino no precisó si la cesión del jugador de 29 años incluye una opción de compra. Icardi no entraba en los planes del entrenador Christophe Galtier.El jugador, por el que el PSG pagó al Inter de Milán 60 millones de euros, fue perdiendo protagonismo en sus tres temporadas desde que está en París, en parte también por recientes problemas conyugales con su pareja, la modelo argentina y su representante, Wanda Nara.



Andrés Iniesta lanza su ropa deportiva

El futbolista español Andrés Iniesta presentó ayer Capitten, su propia marca de ropa deportiva, que debuta en el mercado japonés con una línea de botines de fútbol diseñadas por el ex jugador del FC Barcelona en colaboración con zapateros japoneses.Iniesta, quien milita en el Vissel Kobe de Japón desde 2018, da un nuevo paso así en su carrera como emprendedor con un proyecto “con el que intenta transmitir su forma de entender el fútbol y la vida”, según dijo en un evento celebrado este jueves en el Estadio Nacional de Tokio. Presentó su marca en el Estadio Nacional de Tokio por tratarse de “un lugar muy especial”.