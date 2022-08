Mundial Sub 20

Alemania se recupera y vence

La selección alemana le ganó 3-0 a Nueva Zelanda en la segunda fecha del Grupo B del Mundial femenino Sub 20, que se disputa en Costa Rica, y pasó a liderar la serie. Los goles del partido, disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, al noroeste de San José, fueron anotados por Clara Froehlich (58’), Sophie Weidauer (64’) y Gia Corley (90+4’).



Liga española

Barcelona no pasa del empate

En partido de la primera fecha de la Liga española, el pretencioso Barcelona no pasó de la igualdad en su casa contra el Rayo Vallecano, equipo con el que empató 0 a 0 en Nou Camp. En otros juegos, Celta y Español empataron 2-2, mientras Villarreal triunfó por 0-3 sobre Valencia.Hoy a las 16:00 el Almería recibe al último campeón, el Real Madrid de Ancelotti.



Ligue 1

PSG golea en la segunda fecha

París Saint-Germain continuó con su arrollador inicio de temporada y goleó 5-2 en casa al Montpellier, en la 2ª jornada de la Ligue 1. Fue un partido donde brilló Neymar con un doblete, el primero de penal. Messi jugó pero no anotó. Por su parte, eliminado entre semana de la previa de la Liga de Campeones de fútbol, Mónaco logró un empate 1 a 1 en inferioridad numérica contra Rennes.



Selecciones

Gustavo Costas es DT de Bolivia

La Federación Boliviana de Fútbol designó al argentino Gustavo Costa como director técnico de la selección nacional de fútbol, informó la institución. “Estoy apostando por Costas y todo el comité ejecutivo se está sumando a esta apuesta”, afirmó el presidente de la FBF, Fernando Costa, al concluir la noche del viernes una reunión de la institución, según informe del diario Página Siete.