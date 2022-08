Conmebol

No habrá pruebas en las copas

La Conmebol anunció que deja sin efecto la exigencia de las pruebas obligatorias de Covid-19 en las copas Libertadores, Sudamericana y Recopa, aunque se requerirá el esquema de vacunación. La decisión fue anunciada después de que los expertos médicos de su comisión Covid-19 “concluyeron que ya existen condiciones para adoptar esta medida”.





Liga española

Guardiola dejaría ir a Silva al Barcelona

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dejó abierta la posibilidad de que Bernardo Silva se marche al Barcelona antes del final del mercado de verano. “Sobre todo, el deseo del jugador es lo más importante. Por supuesto que me encantaría que Bernardo siguiera aquí, es un jugador especial para nosotros. Pero no sé qué va a pasar”, dijo.



Lionel Scaloni

Al DT le preocupa el juego con Brasil

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, expresó su preocupación por la indefinición del partido pendiente con Brasil por la Eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar-2022 y consideró que ese cotejo “nos trastoca todos los planes de preparación para el Mundial”, dijo el entrenador antes de subirse a un avión rumbo a Mallorca, donde reside.