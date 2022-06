Buffon: "Di María sería Maradona"

El arquero italiano de 44 años Gianluigi Buffon, se refirió al posible refuerzo de la Juventus de Italia, el argentino Ángel Di María, como alguien que sería "como Maradona" si llegas a jugar en la Serie A, según declaró en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'."Di María en la liga italiana sería como Maradona, ¿me explico? Hoy la Serie A está empobrecida a nivel técnico y Ángel tiene calidad de sobra. Supera al rival con una facilidad impresionante, es decisivo de cara a portería, es bueno dando asistencias, corre por todo el campo y puede cumplir múltiples roles. En pocas palabras: es un jugador de fútbol", aseguró el hoy arquero del Parma. "¿Di María ya tiene 34 años? Yo tengo 44 y sigo jugando, la edad no importa", concluyó quien fuera campeón del mundo con Italia en 2006.



Rudiger fue presentado en Real Madrid

El defensor alemán Antonio Rudiger, hasta hace poco en el Chelsea inglés, fue presentado en sociedad tras firmar su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026."Es un día muy especial para toda mi familia y en particular para mí, me gustaría agradecer a mis padres porque sin ellos no podría estar aquí, me han apoyado de forma incondicional toda mi vida y han sido clave para mí", dijo en inglés el jugador de 29 años."Me gustaría agradecer al presidente la oportunidad que me da de jugar en este gran club, también a los socios a los que prometo que lo daré todo por el Real Madrid. Quiero ganar todos los títulos posibles. Hala Madrid y nada más", concluyó.



Eto'o, condenado a 22 meses de prisión

El ex jugador y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, Samuel Eto'o, admitió en un juzgado de Barcelona la defraudación al fisco español, pero responsabilizó de la misma, sin citarlo directamente, a su entonces representante José María Mesalles,, al que siempre ha definido como "un segundo padre", según recordó la agencia EFE. "Reconozco los hechos y voy a pagar, pero que conste que entonces era un niño y que siempre hice lo que mi padre me pedía que hiciera", afirmó Eto'o. El ex futbolista camerunés, de hecho, se querelló en su día contra su ex representante por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida en la gestión de su patrimonio, un asunto que aún se encuentra en fase de instrucción, se informó.