Albirroja trabaja de cara a los Bolivarianos

La Selección Paraguaya de futsal FIFA se encuentra entrenando para disputar los Juegos Bolivarianos a cumplirse en la ciudad de Valledupar, Colombia, del 25 al 29 de junio próximos.





El grupo es liderado por el entrenador Carlos Chilavert y el grupo está compuesto por los arqueros: Giovanni González, Igor Insfrán, Hugo Urquiza e Iván García. Fijos: Damián Mareco, Alan Rojas, Juan Morel e Iván González. Alas: Hugo Martínez, Alcides Giménez, Pedro Pascottini, Diego Poggi y Juan Gómez Salas. Ala-Pívots: Arnaldo Báez y Richard Rejala. Pivots: José Bobadilla, Aldo Amarilla, Óscar Martínez y Erwin Fretes.

La competencia será banco de pruebas para conformar el equipo que disputará la Finalissima Europa America en Argentina en setiembre.



Agenda llena en División Oro de salonismo

Prosigue la disputa del campeonato de la División Oro, categoría principal de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS).

La ronda que se cumple es la penúltima en donde pueden surgir los clasificados para la segunda etapa.

Los juegos para esta noche desde las 20:00 en juvenil y 21 en primera: Simón Bolívar vs. Fomento de B. O. en José Meza; Azucena vs. Atlético Occidental en Coronel Oviedo y La CUR vs. Artemios FC la Seccional 21.

La ronda se cumple de manera íntegra el viernes 17 con mismo horario: 29 de Setiembre vs. 12 de Junio en cancha del 29 de septiembre en el barrio Sajonia, Atlético La Merced vs. Zavala Cué en el Polideportivo del Spvo. José Meza y San Antonio vs. Cerro Corá en el Colegio Dora Giménez de Ñemby.