Doblete de Colmán amarga a San Lorenzo

San Lorenzo de Almagro y Arsenal de Sarandí protagonizaron ayer un muy buen partido por la fecha del torneo de primera división argentino, al empatar con tres goles por lado, con una actuación destacada del delantero paraguayo de Arsenal, Cristian Colmán, autor de un doblete cuando el juego iba 3-1 a favor del Cuervo. A doce minutos del final, Colmán ingresó en Arsenal y cambió de pies a cabeza el partido en tan solo dos minutos, pues anotó el descuento a los 76’ y el del empate a los 78’. Entre los partidos para hoy, resalta la visita de River a Colón, a las 18:00.



Apple y la MLS acuerdan contrato

La liga profesional de fútbol estadounidense, MLS, y la multinacional Apple, anunciaron ayer un acuerdo de 10 años para que, a partir de 2023, la empresa californiana transmita todos los partidos ligueros en Estados Unidos y a nivel internacional. “Apple y Major League Soccer anunciaron hoy que la aplicación de Apple TV será el destino exclusivo para ver todos los partidos de la MLS en vivo a partir de 2023”, informó la MLS en un comunicado.”Esta asociación es una primicia histórica para una importante liga deportiva profesional y permitirá a los aficionados de todo el mundo ver todos los partidos de la MLS, Leagues Cup1 y partidos selectos de MLS NEXT Pro y MLS NEXT en un solo lugar, sin cortes de transmisión local”, agregó.



Omar Alderete no seguirá en el Valencia

El defensa central paraguayo Omar Alderete anunció ayer en sus redes sociales que no seguirá en el Valencia la próxima temporada, al dar a entender que el club no ejecutará la opción de compra que tenía en su acuerdo de cesión con el Hertha de Berlín. “Me hubiera encantado continuar, pero lastimosamente el fútbol tiene estas cosas”, señaló el defensa, quien dio por finalizada su etapa en el club de Mestalla. “Me voy encantado con el club, con la gente, con la ciudad”, apuntó el futbolista. Al no haberse clasificado el Valencia para competiciones europeas la opción de compra no era obligatoria.



“Tchouaméni quierehacer historia”

El francés Aurélien Tchouaméni fue presentado ayer como nuevo jugador del Real Madrid y afirmó que no le “interesa” el precio del fichaje, unos 80 millones de euros, sino “hacer historia” en el que considera “el mejor club del mundo”. ”Sinceramente el precio del fichaje no me corresponde a mí. Yo intento ser el mejor en el campo y luego las conversaciones entre clubes y el precio pagado es una cosa entre ellos que marca el mercado actual. No es igual que hace años, pero sinceramente el precio del fichaje no me interesa nada”, aseguró. Tchouaméni eligió la camiseta 18, que queda libre tras la salida del galés Gareth Bale, porque su número, el 8, pertenece a Toni Kroos. “He jugado mucho con ese número, pero aquí, evidentemente lo tiene Kroos”, reconoció.