Barreto fue ovacionado en estadio del NEC

Édgar Barreto, quien no seguirá en el NEC Nimega de Holanda, fue saludado con una ovación y pancartas por los hinchas del club, quienes prácticamente suplicaron al jugador paraguayo de 37 años que se quedara una temporada más en el club, cosa que no ocurrirá según informó en la semana el volante. “Voy a disfrutarlo por un tiempo y tal vez sigamos en los play-offs (de la Eridivisie, la Primera Sivisión holandesa); de lo contrario, se hará el domingo”, manifestó con respecto al que podría ser su último partido. Barreto agradeció con gestos desde las gradas el domingo pasado la muestra de agradecimiento de la hinchada del NEC, equipo en el que debutó en Europa con 19 años.



Valdez palpita juego contra el Puebla

Bruno Valdez, defensa de las Águilas del América de México, habló sobre la serie de cuartos de final del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano ante el Puebla de Antony Silva. “Aprendimos que no podemos salir a ganar solo por la camiseta, debemos salir a jugar como lo venimos haciendo con responsabilidad, inteligencia, para poder conseguir lo que queremos, que es ganar en cada partido”, explicó el zaguero del equipo más ganador de México con 13 títulos de Liga. “Con Solari estábamos en una etapa en la que no nos salían las cosas. Nos pusimos a pensar qué era lo que hacíamos mal, qué mejorar, capaz el cambio a (Fernando) Ortiz hizo que pensemos diferente y los resultados que tuvimos nos ayudó a trabajar más tranquilos”, añadió el internacional paraguayo.



Betis golea al Valencia de Omar Alderete

Con la presencia de titular del zaguero paraguayo Omar Alderete, amonestado a los 31’, Valencia cayó de manera tan sorpresiva como lapidaria por 0-3, en un partido definido realmente recién en los minutos finales, valedero por la Liga Española que tiene ya a Real Madrid como campeón.Tres goles a la contra en el segundo tiempo, los dos primeros cuando mejor estaba el Valencia y en un final demoledor, dieron al triunfo a un Betis que manejó mejor el partido y supo neutralizar al rival en el segundo periodo para que cerrara una victoria indiscutible con sabor europeo. Betis se encuentra en el quinto lugar y jugaría la fase de grupos de Europa League, a falta de un punto y dos fechas por jugar. El Valencia, por su parte, está en décimo lugar y lejos de cualquier copa.