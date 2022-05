Manchester United regresa a la victoria

Luego de haber sumado un solo punto en las tres últimas fechas y de bajarse de la posibilidad de entrar en la Liga de Campeones de la próxima temporada, Manchester United goleó ayer al Brentford por 3 goles contra 0, en el cierre de la fecha 35 de la Liga Premier, a 3 fechas del final.Con 58 puntos, los Diablos Rojos son sextos a cinco puntos del Arsenal, actual 4º y último clasificado virtual para la Liga de Campeones, y a tres puntos del Tottenham (5º). El volante portugués Bruno Fernandes, tras un gran servicio de Anthony Elanga, abrió el marcador en el minuto 9. A los 60’, Cristiano Ronaldo provocó un penal que él mismo convirtió para hacer el 2-0. Y en el minuto 72 fue el central francés Raphaël Varane el que puso cifras definitivas al partido disputado en el Old Traford.



Leverkusen se afirma en el tercer lugar

El Bayer Leverkusen derrotó al Eintracht Fráncfort por 2-0 y ratificó su tercer puesto europeo en la Bundesliga, mientras que el Leipzig perdió 3-1 en Mönchengladbach y se queda fuera del top-4 que clasifica a la Liga de Campeones, a dos fechas para el final del campeonato.El Leipzig, en superioridad numérica durante los treinta últimos minutos, no encontró el camino del gol. El internacional alemán del Mönchengladbach, Jonas Hofmann, marcó un doblete en el segundo tiempo. El RB Leipzig es quinto, con un punto menos que el cuarto, el Friburgo, y ya no dependen de sí mismos para estar en el 2023 en la competición más prestigiosa de Europa.



Sigue el veto de la UEFA a los equipos rusos

El Comité Ejecutivo de la UEFA ratificó ayer que ningún club ruso participará durante la temporada 2022/23 en las competiciones europeas, alargando hasta nuevo aviso las sanciones que resolvió hace un mes. “Rusia no tendrá clubes afiliados que participen en las competiciones de clubes de la UEFA en la temporada 2022/23. En consecuencia, las respectivas listas de acceso de las competiciones de clubes masculinas y femeninas se han reequilibrado de acuerdo con los principios establecidos en los reglamentos de competición pertinentes”, señaló la UEFA a través de un comunicado.